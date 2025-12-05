Milan, via al casting per la punta: da Mateta a Panichelli, i nomi. Il consiglio di Savicevic e il nodo Gimenez

Nkunku si sta rivelando un flop, Pulisic non dà garanzie dal punto di vista fisico: Tare si muove di nuovo per un attaccante, però prima deve provare a cedere Gimenez

Il ko in Coppa Italia con la Lazio ha messo in evidenza i problemi offensivi del Milan. Oltre Leao, sottotono, e Pulisic, troppo spesso alle prese con problemi fisici, lì davanti c’è poco altro a disposizione di Allegri. Nkunku finora non ha ingranato, mentre Gimenez è fermo ai box da fine ottobre. Si cerca una punta per gennaio. Tare scandaglia il mercato: da Mateta a Panichelli, le idee sono tante. E dalla leggenda Savicevic arriva un consiglio per l’estate.

Milan, caccia a una punta: ecco perché

Per il Diavolo è sfumato il primo obiettivo stagionale, ma più che l’eliminazione dalla Coppa Italia preoccupano le prestazioni degli attaccanti. Nkunku, costato 37 milioni più 5 di bonus, è sempre più un oggetto misterioso: un solo gol in coppa, zero in campionato (come Gimenez) e prove – quando impiegato – mai convincenti.

E non si può fare all in su Rafa Leao, il cui limite è rappresentato dalla mancanza di continuità. A gennaio, dunque, serve un ulteriore sforzo di mercato. Via ai casting, proprio come già successo in estate tra colpi sfumati, trattative saltate e scelte poco felici.

Da Mateta e Panichelli, tutti i nomi nel mirino

C’è un nome che a distanza di mesi torna di moda: è quello di Dovbyk. Con la Roma s’era parlato di un possibile scambio di Gimenez, ma la ferrea volontà del messicano di restare a Milano fece saltare un’idea nata in chiusura di mercato. Mateta del Crystal Palace – 7 gol in Premier – affascina: la scadenza del contratto nel 2027 potrebbe servire ad abbassare il prezzo che s’aggira sui 30 milioni.

L’argentino Panichelli dello Strasburgo – 9 reti – è la rivelazione della Ligue 1 e ha costi ancora accessibili. Restando in Italia, piace Pellegrino, gigante da 192 centimetri che sta ben figurando a Parma.

Ma c’è un ostacolo: Santiago Gimenez

Già, l’arrivo di un nuovo centravanti è legato al futuro dell’ex Feyenoord. Se parte Santi, ci sono i margini per piazzare un colpo in entrata. Ma non è così facile. Innanzitutto perché vanno valutate le condizioni fisiche di Gimenez, fermo da più di un mese a causa di un problema alla caviglia.

Anche se il rientro dovrebbe essere imminente, c’è l’altro ostacolo da superare. L’agente del giocatore, Rafaela Pimenta, ha confermato a Espn quanto già detto nei mesi scorsi: “L’idea che lasci il Milan non esiste”. Eppure le occasioni per rilanciarsi altrove, soprattutto in Premier, non mancano.

Il consiglio della leggenda Savicevic

Intervistato da MilanNews, Dejan Savicevic, fuoriclasse del super Milan di Silvio Berlusconi, si è soffermato sulla questione attaccante. Dispensando un consiglio a Tare. Secondo il Genio, il Diavolo dovrebbe puntare tutto su Vlahovic, che ha il contratto in scadenza al termine del campionato.

Fresco di operazione per lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra, il centravanti serbo della Juventus non rientrerà prima di marzo. Per il 59enne montenegrino è il nome giusto da prendere a giugno.