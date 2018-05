Milan, c'è anche la grana Bacca

Momento delicatissimo per il Milan. Oltre alla questione Uefa, con possibile esclusione dall'Europa, il Diavolo deve fare i conti anche con il futuro di Bacca, attaccante ancora sotto contratto con i rossoneri.

Il 31enne colombiano, nonostante una buona stagione, in prestito, con il Villarreal (18 gol), non è certo di restare nella Liga. Il Sottomarino giallo non sarebbe convinto a pagare i 15,5 milioni di euro necessari per riscattarlo. Il rapporto tra il Milan e Bacca è ai minimi termini.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 09:40