Milan, c'è Bakayoko: ma il sogno resta Milinkovic

Il mercato si conferma un vero e proprio gioco a incastri, in particolare nelle battute conclusive. È il famoso effetto domino, secondo il quale ogni tassello deve andare al proprio posto prima della fine della sessione di trasferimenti, sperando che qualche squadra non resti scoperta. Non sembra essere questo il caso del Milan, che sta per mettere le mani sul rinforzo sperato a centrocampo proprio nel giorno in cui il Chelsea ha scippato ai rossoneri l’obiettivo Kovacic, vicino al prestito ai blues dal Real Madrid in un’operazione “pilota” di quella che porterà il portiere belga Courtois a fare il percorso inverso, ma a titolo definitivo.

Imbarcato il croato, allora, i londinesi sono pronti a liberare Tiemoue Bakayoko, centrocampista francese che pure ha caratteristiche differenti rispetto all’ex interista. Classico centrale tutto muscoli, Bakayoko sta per lasciare il Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto, l’unica attualmente attuabile dal Milan. Classe ’94, Bakayoko era stato prelevato dal Monaco un anno fa, senza però ripetersi sui livelli di rendimento mostrati nel Principato. Il mercato del Milan potrebbe finire qui, ma attenzione alla variabile impazzita Milinkovic-Savic: i bookmakers hanno fatto crollare la quota del passaggio del serbo al Milan, ma difficilmente la formula del prestito più diritto convincerà Lotito.

SPORTAL.IT | 07-08-2018 23:00