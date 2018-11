Complice il brutto infortunio occorso a Biglia (tornerà a marzo), il Milan sarebbe a caccia di un forte centrocampista da inserire in rosa durante la finestra di mercato invernale. Tanti i nomi in gioco, in particolare un giocatore del Napoli.

Leonardo starebbe guardando, con attenzione, l'operato di Diawara. Il giovane guineano, classe 1997, piacerebbe molto. Da capire se De Laurentiis sia disponibile a lasciarlo andare a gennaio. Il Diavolo ci proverà.

SPORTAL.IT | 12-11-2018 09:10