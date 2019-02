Milan, c'è già una pretendente per Cutrone

Il Milan continua a far bene, trascinato dai gol di Piatek. Dall’arrivo del polacco (impressionante il suo impatto con la casacca rossonera), le presenze in campo di Cutronesi sono ridotte in maniera drastica. Il giovane attaccante italiano è, spesso, relegato in panchina, nonostante abbia sempre fatto bene, ogni qualvolta è stato chiamato in causa (nove gol stagionali in 31 presenze, molte da subentrato).

Una situazione che non piacerebbe affatto al 21enne centravanti, pronto a guardarsi attorno e a valutare altre opzioni per l’immediato futuro. Le parole di Orgnoni, agente dello stesso Cutrone, hanno spaventato il Milan (“Cutrone resta al Milan? Vedremo…”). Tuttosportparla di un interessamento del Torino. I granata, in corsa per un posto in Europa League, avevano già provato, lo scorso anno, a chiedere Cutrone, ricevendo un secco rifiuto da parte della dirigenza rossonera. Ora la situazione pare cambiata e la volontà del giocatore, desideroso di giocare con più continuità, potrebbe fare la differenza.

La dirigenza del Diavolo continua a considerare Cutrone un patrimonio del club. Il recente rinnovo di contratto (fino al giugno del 2023) va letto proprio come la chiara conferma di voler puntare su di lui per il futuro ma, al contempo, il 21enne attaccante vorrebbe avere più possibilità di giocare e, al momento, l’ex bomber del Genoa Piatek pare assolutamente intoccabile. Da capire l’entità dell’eventuale offerta economica del Toro del patron Cairo. I rossoneri sono alle prese anche con il Fair Play finanziario che potrebbe risultare decisivo per il futuro di Cutrone.

SPORTAL.IT | 27-02-2019 08:20