Milan, c'è il jolly per convincere il Tas

Ancora qualche ora e il Milan conoscerà il suo futuro in Europa. Il Diavolo è atteso a Losanna. L’incontro con il Tas determinerà la presenza o meno dei rossoneri nella prossima Europa League. Archiviata l’era Yonghong Li, il club rossonero punta a presentarsi davanti alla commissione di Losanna con un jolly che possa ribaltare la nota sentenza. A “difendere” le posizioni della società milanese ci sarà, oltre a l’ad Marco Fassone, due avvocati e un rappresentante finanziario, anche Franck Tuil, uomo di fiducia del fondo Elliott.

L’obiettivo è chiaro: convincere il Tas che il Milan, rispetto all’ultima “analisi” è decisamente cambiato, di fatto rivoluzionato dalle fondamenta. Alla guida della società c’è ora il fondo Elliott, sano dal punto di vista economico e determinato a riportare il Milan ai vertici del calcio, sia italiano che europeo. A guidare il Tas ci sarà, invece, il presidente Ulrich Haas, noto al pubblico italiano per aver respinto il ricorso di Valentino Rossi sull’ormai celebre incidente con Marc Marquez a Sepang.

Appena sarà nota la decisione finale del Tas, il Milan farà le proprie mosse anche in chiave mercato. La possibilità di offrire l’Europa League potrebbe favorire l’acquisto di uno dei due bomber cercati dai rossoneri, ossia Higuain e Morata. A prescindere dall’esito dell’udienza di Losanna, l’impressione è che il fondo Elliott un grande colpo lo metterà comunque a segno (dopo aver ceduto almeno un paio di esuberi in attacco, ossia Kalinic e André Silva). Da ricordare che sabato 21 luglio è in programma anche il CDA della società, altro momento fondamentale nella “ricostruzione” del Milan. Sono ore caldissime per la società rossonera. C’è in gioco molto di più della partecipazione o meno alla prossima Europa League.

SPORTAL.IT | 18-07-2018 08:50