Milan, c'è il piano per Immobile

In casa Milan si continua ad attendere le decisioni di Yonghong Li. Nelle ultime ore, pare certa la volontà dell'attuale patron di versare i famosi 32 milioni di euro al fondo Elliott e continuare a restare così alla guida del club (la trattativa con il potenziale acquirente Commisso si è arenata nuovamente). Intanto, però, si pensa anche al mercato.

Ormai pare chiaro come l'obiettivo numero uno di questa sessione estiva di mercato sia Immobile. Il feeling con il bomber è noto da tempo. Ora ci sarebbe un piano preciso per provare a strappare l'attaccante della Nazionale alla Lazio. Il Diavolo sarebbe pronto a sacrificare ben tre centravanti per incassare i 60 milioni di euro necessari per convincere Lotito, patron dei biancocelesti, a cedere Immobile. Sicura la cessione di Kalinic, ormai fuori dal progetto rossonero. L'Atletico Madrid potrebbe essere un'opzione, attenzione anche alle offerte da Cina e MLS.

Certo anche il non ritorno di Bacca. Il colombiano punta a restare nella Liga, Da capire chi verserà i 15 milioni di euro chiesti dal Milan per lasciarlo partire. Più complicata la questione Andrè Silva. Il portoghese, classe 1995, è costato, al Diavolo, circa 40 milioni di euro. Il sogno è di trovare qualcuno che sia pronto ad investire una cifra importante sul giovane portoghese. L'obiettivo è di affidare a Immobile le chiavi dell'attacco della squadra di Gattuso. Poi, ovviamente, ci sarà da trovare l’accordo con Lotito che, vista la possibile cessione a cifre folli, potrebbe anche decidere di fare muro, anche davanti ad una proposta pari a ben 60 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 09:20