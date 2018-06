Milan, c'è il socio di Yonghong Li

Novità importanti sul fronte societario rossonero. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Yonghong Li avrebbe trovato il socio di monoranza necessario per i 32 milioni da versare per l'aumento di capitale.

Il nome del socio verrà svelato alla fine di giugno, probabilmente nel prossimo Cda (venerdì prossimo). Una belal boccata d'ossigeno per Yonghong Li e per la società. Il tutto mentre Mirabelli si sta adoperando per un mercato importante, in attesa della sentenza Uefa.

SPORTAL.IT | 13-06-2018 09:20