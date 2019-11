Rade Krunic potrebbe lasciare il Milan a gennaio. Secondo la stampa bosniaca il centrocampista rossonero, voluto da Marco Giampaolo poi esonerato, si è lamentato per il poco spazio e ha chiesto la cessione a in inverno, anche in prestito.

TV N1 Sarajevo tramite Twitter rivela che il ct della Bosnia Robert Prosinecki ha raccontato di una conversazione avuta col giocatore, deluso dalla sua esperienza a Milano.

SPORTAL.IT | 02-11-2019 11:46