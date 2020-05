Milan, c'è l'offerta per Musacchio

Mateo Musacchio potrebbe lasciare il Milan a fine stagione con destinazione Valencia. Con l'esordio da titolare di Matteo Gabbia e il previsto rientro dopo l'infortunio di Leo Duarte, il difensore argentino è scivolato nelle gerarchie rossonere e potrebbe fare ritorno in Spagna, dove ha giocato dal 2009 al 2017 prima di trasferirsi a Milano.

Il contratto del calciatore è in scadenza nel 2021 e difficilmante il Milan lo lascerà andar via a parametro zero. Il Valencia, alla ricerca di un difensore d'esperienza, hanno intenzione di puntare sul 29enne di Rosario: la prima offerta si aggira attorno ai 10 milioni di euro. La dirigenza rossonera sta valutando con calma, vista la situazione di stop ai campionati.

SPORTAL.IT | 13-05-2020 11:15