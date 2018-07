Milan, c'è un nome nuovo per il centrocampo

Il Milan piomba su Hector Herrera.

Il centrocampista del Porto è stato individuato da Gennaro Gattuso e Massimiliano Mirabelli come profilo ideale da vice Kessiè, un giocatore che possa far rifiatare la mezz’ala ex Atalanta durante la stagione.

La richiesta del club portoghese è di 20 milioni di euro, ma la scadenza del contratto fissata a giugno 2019 potrebbe addirittura dimezzarne il prezzo. Un’occasione, dunque, da cogliere al volo.

SPORTAL.IT | 11-07-2018 18:40