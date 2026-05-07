Milan, casting per il centravanti: tutti i nomi da Gabriel Jesus a Sorloth e Vlahovic, e occhio a Knunku

Il club rossonero deve piazzare il francese prima di tentare l'affondo per un vero centravanti, e intanto l'Al Hilal di Simone Inzaghi piomba su Leao

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Al netto delle voci di mercato che ci sono e che si scateneranno, in casa Milan tutti hanno una sola idea abbastanza chiara: ai rossoneri serve un centravanti di ruolo, affidabile e che garantisca almeno 20 gol a stagione. Perché nell’anno che va a concludersi, questo è stato un grosso problema.

Milan, serve un bomber

Tutto passerà dalla qualificazione in Champions, ma alcune certezze già ci sono: il mancato riscatto di Fullkrug, la scarsa fiducia in Gimenez, e la consapevolezza di non poter adattare ancora per un anno i vari Leao, Pulisic e Nkunku. Proprio quest’ultimo rappresenta un problema di non facile soluzione per la dirigenza rossonera.

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Milan, problema Nkunku

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan ha fatto presente al suo agente Pini Zahavi di considerare il francese nella lista dei cedibili, dandogli mandato per trovare una destinazione gradita. Una missione non semplice, perché Nkunku è costato 37 milioni + bonus solo la scorsa estate, e oer evitare una minusvalenza occorrerebbe non scendere sotto i 30 milioni. Il francese non ha quasi mai giocato nel suo vero ruolo, quello di seconda punta, ed è stato molto condizionato dall’infortunio di avvio stagione: ora è sul mercato.

Vlahovic, l’idea non tramonta

I nomi in ballo ci sono, e non sono nomi di poco conto. Il primo e forse preferito di Allegri è quello di Dusan Vlahovic, il cui rinnovo con la Juventus è tutt’altro che sicuro. I bianconeri hanno messo in stand by i discorsi con il serbo e il suo entourage per rinnovare il contratto in scadenza al 30 giugno, i rossoneri sono pronti ad inserirsi, valutando però quali saranno le richieste economiche dell’ex Fiorentina, che non ha ancora detto sì alla Juve all’ingaggio proposto di 6+bonus.

Casting Milan: Sorloth e Lewandowski

Dopo Vlahovic ci sono i nomi di Sorloth e Lewandoski. Il norvegese dell’Atletico Madrid, 31 anni, può lasciare la Spagna e per caratteristiche tecniche e fisiche piace ai rossoneri. Il problema sta nella richiesta: almeno 25 milioni, anche se la volontà del giocatore di andar via potrebbe far abbassare la cifra. Per quanto riguarda il centravanti polacco, gli ultimi rapporti del suo agente Pini Zahavi con il Milan sono stati freddi. Il giocatore ha proposte in Mls e in Arabia Saudita, mentre la stessa Juventus pare si stia defilando.

Kean piace ad Allegri

Altro giocatore molto gradito a Max Allegri sarebbe Moise Kean della Fiorentina, che ha vissuto una delle stagioni più complicate della sua carriera, tra un rendimento pesantemente condizionato dagli infortuni e una Fiorentina sempre in difficoltà. La sua valutazione è inevitabilmente scesa, ma l’ex attaccante della Juve piace ad Allegri e alla società e le sue quotazioni potrebbero risalire con il passare delle settimane.

Gabriel Jesus, Jackson e Ramos

Infine altri tre nomi tornati di attualità nelle ultime ore: Gabriel Jesus, Nicolas Jackson e Ramos. Il brasiliano ha un contratto con l’Arsenal fino al 2027 e la pista potrebbe prendere corpo solo con la qualificazione alla Champions League. Il senegalese classe 2001 non rimarrà al Bayern Monaco e tornerà al Chelsea, che dovrà trovare una soluzione per l’ex Villarreal. Chiude l’elenco Goncalo Ramos del Psg, che ha poco spazio e vorrebbe trovare continuità. La valutazione del classe 2001 si aggira intorno ai 30 milioni di euro, complice un contratto fino al 2028 con il PSG.

Leao, c’è l’Al Hilal di Simone Inzaghi

Ma se il nome dell’attaccante è ancora tutto da decidere, sembra ormai deciso il futuro di Leao. Secondo la Gazzetta dello Sport, il portoghese potrebbe finire all’Al Hilal di Simone Inzaghi, dove potrebbe riformare il tandem di fascia sinistra con Theo Hernandez. Il cartellino si aggira sui 50-60 milioni, con ingaggio che ha una base fissa da 5,5 milioni netti a stagione + bonus.

Leao, scelta vicina

Manchester United e Barcellona si erano interessate a lui, ma ora sembra che gli sceicchi facciano sul serio. Naturalmente non avrebbero problemi economici, bisognerà capire se Rafa prenderà in considerazione l’idea di emigrare in un campionato tanto danaroso quanto lontano dagli standard europei.