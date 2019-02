Milan, cessione eccellente in vista

Mentre Gattuso è impegnato a conquistare un posto nella prossima Champions League, la dirigenza rossonera pensa a come rinforzare la rosa per la prossima stagione. Prioritario il riscatto di Bakayoko, fondamentale per il gioco di Ringhio.

Per riscattarlo dal Chelsea, serviranno 35 milioni. Da non escludere una cessione eccellente. Il possibile giocatore sacrificabile sarebbe Kessié, anche se l'ivoriano piace molto a Gattuso. Da capire anche il futuro di Calhanoglu e Suso (già cercato da diversi club).

SPORTAL.IT | 08-02-2019 09:20