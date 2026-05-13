Milan, Champions League a rischio. Gene Gnocchi in esclusiva: “Un disastro inaspettato. Il post Allegri? Voto Maresca”

Ne abbiamo parlato con un tifoso vip come Gene Gnocchi, comico, cabarettista e presentatore televisivo da sempre attento al calcio, noto anche per aver calcato i campi da calcio fino a raggiungere la Serie C . E anche per aver tentato di esordire in Serie A nel 2007 col Parma, a 52 anni, allorché venne tesserato con il numero 52 e con lo pseudonimo di ‘Gnoccao’ sulla maglia.

Quando mancano 180 minuti alla fine della Serie A, sono cinque le squadre raccolte in soli cinque punti: dal Napoli di Antonio Conte a quota 70 al Como di Cesc Fabregas fermo a 65. Tutto si deciderà nei prossimi due turni, col Milan che se la vedrà contro il Genoa di Daniele De Rossi al Ferraris e col Cagliari di Fabio Pisacane tra le mura amiche.

Superata al terzo posto dalla Juventus di Luciano Spalletti nel turno precedente, la squadra meneghina è reduce da due sconfitte consecutive, contro Sassuolo in trasferta e Atalanta in casa, è adesso è stata raggiunta al quarto posto dalla lanciatissima Roma di Gian Piero Gasperini.

Gene Gnocchi per parlare del suo Milan che, a due giornate dal termine del campionato di serie A, si è complicato la vita mettendo a repentaglio la qualificazione per la prossima Champions League. Sette punti raccolti nelle ultime otto partite di campionato per i rossoneri di Massimiliano Allegri, un passo da lotta per non retrocedere mentre il Milan sta lottando per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League, vitale per i conti e per il calciomercato.

“Un disastro, peggio di così non poteva andare. Non me l’aspettavo una cosa del genere, perché aveva tutte le potenzialità per lottare per il primo posto. Ad un certo punto era a 5 punti dall’Inter dopo il derby, lo davo ancora in corsa per lo Scudetto. C’è stata un po’ di sufficienza da parte di Allegri e dei giocatori che si sono un po’ arenati. Penso a Leao che non può continuare a fare prestazioni del genere. In Serie A non ti regala niente nessuno e adesso è a rischio anche il posto in Champions”.

“Allegri ha responsabilità ma in campo vanno i calcitori”

La critica si divide tra l’incolpare Massimiliano Allegri per questo girone di ritorno horror e chi, invece, se la prende con la rosa. Gnocchi non ha dubbi a riguardo.

“Avendo giocato, so che in campo ci vanno i calciatori. L’allenatore ha delle responsabilità perché deve tenere la barra dritta e, secondo me, la situazione gli è un po’ sfuggita di mano. Ma Pulisic non segna da oltre quatto mesi, Gimenez e Fullkrug sono quelli che sono, i sostituti di Modric sono stati deludenti, sia Jashari che Ricci. Alla fine, queste cose le sconti”.

La Champions League a tutti i costi

Adesso il Milan ha il destino nelle proprie mani: con sei punti, l’approdo alla massima competizione europea per club arriverà con certezza, avendo dalla sua gli scontri diretti contro la Roma.

“Sono fiducioso, perché penso che il Milan non possa permettersi di fallire la qualificazione alla Champions. Ci sono dei proventi che vanno considerati, la gestione americana la conosciamo. Non sono dei filantropi. Deve cercare di andarci a tutti i costi”.

“De Zerbi non è più possibile, dico Maresca”

Infine, abbiamo chiesto a Gene Gnocchi di fare un nome per un eventuale sostituto di Allegri, viste le tante voci che vorrebbero il tecnico livornese lontano da Milano dopo una sola stagione.

“Mi sarei affidato ad un allenatore come De Zerbi, un profilo di questo tipo. Adesso che è libero, penserei a Maresca per il futuro”, ha concluso a Virgilio Sport.