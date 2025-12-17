Milan, chi è Fullkrug: il Vardy tedesco da zero gol in Premier, ascesa e caduta del bomber soprannominato Lücke

Tare sembra aver rotto gli indugi per l'attaccante: presentata un'offerta ufficiale al West Ham. Il dato che lo accomuna a Gimenez e Nkunku preoccupa i tifosi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il futuro si chiama Vlahovic, il presente Niclas Fullkrug. Dalla Germania sono sicuri: il Milan ha presentato un’offerta ufficiale al West Ham per l’attaccante da zero gol in Premier League. Il ‘Vardy tedesco’, che era considerato l’erede di Miro Klose, è la soluzione low cost individuata dal club di via Aldo Rossi per tamponare l’emergenza punta, poi in estate sarà assalto al serbo della Juventus. Ecco chi è il 32enne di Hannover, che in Inghilterra non è riuscito a bissare l’exploit in patria.

Milan, c’è l’offerta per Fullkrug: i dettagli

A riferirlo è Sky Sport DE: il Milan punta a ottenerlo in prestito con diritto di riscatto. Ed ecco l’ostacolo da superare: il club londinese, infatti, preferirebbe inserire l’obbligo, ma, visto il rendimento del classe 1993, è molto difficile che riesca a spuntarla. Sul giocatore si registra anche l’interesse del Wolfsburg, che, però, sembra allineato sulla stessa posizione del Diavolo.

Del resto, i numeri e l’età del 32enne non invogliano certo a sostenere chissà quale investimento. Per Fullkrug otto presenze stagionali in Premier League, di cui solo quattro dal primo minuto, e zero gol. Non solo: da quando è approdato in Inghilterra, nell’estate del 2024, il calciatore è stato vittima di diversi problemi fisici che non ne hanno favorito l’ascesa.

Chi è il ‘Vardy tedesco’ che s’è smarrito in Premier

Proprio come Jamie Vardy, che ha deciso di chiudere la sua carriera in Italia con la casacca della Cremonese, anche Fullkrug è esploso in età avanzata. Cresciuto nel settore giovanile del Werder Brema, ci ha messo un bel po’ a carburare. Greuther Fürth, Norimberga, Hannover, prima del ‘ritorno a casa’. La consacrazione nella B tedesca proprio col Werder: 19 gol e ritorno immediato in Bundesliga. Dove esplode. Nella stagione 2022-23, all’età di 29 anni, segna 16 reti in 30 presenze: sono tutti pazzi di Niklas.

Flick lo convoca in nazionale, partecipa ai Mondiali in Qatar: per la Die Mannschaft è un disastro, ma con la sua selezione Fullkrug si esalta. In totale sono 14 i sigilli nei 24 gettoni fin qui collezionati. Poi passa al Borussia Dortmund: l’annata da 15 gol e 10 assist tra campionato e Champions gli vale la chiamata della Premier. Ma al West Ham, tormentato dagli infortuni, si perde: 3 soli gol la scorsa stagione, zero in questa.

Perché l’ex erede di Klose è soprannominato Lücke

I tifosi della Lazio ancora ricordano le prodezze del bomber senza tempo Klose. E proprio a Miro era accostato Fullkrug, prima del trasferimento nella capitale inglese. Centottantanove centimetri e cecchino infallibile con la maglia della Germania.

In patria è stato ribattezzato Lücke, che significa “buco”, un modo simpatico per rimarcare la mancanza di un incisivo a causa di un incidente che gli capitò da bambino. L’assenza di quel dente è diventato un po’ il suo marchio di fabbrica, tanto da diventare anche oggetto di cori da parte dei suoi tifosi. Dovesse concretizzarsi l’affare col Milan, toccherà al tedesco far meglio di Gimenez, infortunato, e Nkunku. Ma un dato accomuna l’attaccante tedesco ai due rossoneri: tutti e tre non hanno segnato neppure un gol in campionato. Sì, c’è decisamente poco da stare Allegri.