Milan: chi è Krosche, il d.s. che ricavò 95 milioni da Kolo Muani e che Cardinale vuole per completare la rivoluzione del Moneyball

L’Eintracht ha acconsentito alla richiesta del dirigente di essere sollevato dall’incarico di direttore sportivo: è pronto per dire sì ai rossoneri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Markus Krosche ha lasciato l’Eintracht e potrebbe essere prossimo a entrare nel Milan: con lui Gerry Cardinale completerebbe la “rivoluzione del Moneyball” avviata al termine della scorsa stagione. Ma chi è questo direttore sportivo, famoso per aver ricavato 95 milioni di euro di plusvalenza dalla cessione di Randal Kolo Muani al Psg?

Milan, cosa manca per Krosche

Markus Krosche è pronto a sposare il progetto del Milan: il 46enne direttore sportivo non lavora più per ll’Eintracht, che ha detto sì alla sua richiesta di essere sollevato dall’incarico. “Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato all’unanimità l’esonero dalle funzioni”, ha annunciato lo stesso club di Francoforte in una nota ufficiale che però non chiarisce un aspetto della questione: Krosche è ancora sotto contratto con l’Eintracht e lo sarà fino a giugno 2028, il che vuol dire che il Milan dovrà pagare una clausola rescissoria che va da 5 ai 7 milioni di euro per poterlo liberare.

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Krosche e la rivoluzione del Moneyball

È probabile che i due club si incontrino per discutere della questione, il Milan punta infatti a far entrare al più presto Krosche nel proprio organigramma in modo da potergli affidare la pianificazione per il mercato di gennaio. Il 46enne tedesco, ex giocatore e poi allenatore del Paderborn, andrà ad aggiungersi a Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner per completare la “rivoluzione del Moneyball”: con questo termine si intende il sistema di scelta dei giocatori creato dal d.s. di baseball Billy Beane nella Mlb nei primi anni 2000, basato su statistiche di rendimento e algoritmi, su cui Gerry Cardinale vorrebbe costruire il futuro del Milan.

Il proprietario di Redbird avviò la sua rivoluzione al termine della scorsa stagione, dopo il flop firmato dalla squadra composta da Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani, Igli Tare e Massimiliano Allegri: ora è giunto il momento di completarla.

Milan: chi è Krosche, il re delle plusvalenze

Ma chi è Krosche e perché il Milan vuole proprio lui? Semplicemente perché la storia dell’ormai ex Head of Football dell’Eintracht parla di un dirigente illuminato, coraggioso ai limiti dell’incoscienza ma capace di fare cassa con plusvalenze fenomenali. Dopo essere passato dalla panchina alla scrivania ed aver portato il Paderborn a una doppia promozione in due anni e aver sostituito degnamente Ralf Rangnick al Lipsia, costruendo la squadra arrivata in semifinale di Champions nel 2020, dal 2021 Krosche ha realizzato all’Eintracht affari che hanno fatto la storia del calciomercato degli ultimi anni.

L’uomo dei 95 milioni per Kolo Muani

Tra tante, l’operazione più celebre di Krosche resta quella riguardante Randal Kolo Muani, ingaggiato a parametro zero e rivenduto al Psg nel 2023, dopo una sola stagione, per 95 milioni di euro. Ma c’è la firma del d.s. tedesco anche sulla cessione di Omar Marmoush al (preso a zero e venduto a 75 milioni), di Hugo Etikite al Liverpool (comprato per 30 milioni e venduto per 95), di Willian Pacho al Psg (acquistato per 13 milioni e ceduto per 40).

Il suo ultimo grande affare è stato Nathaniel Brown, nuovo laterale sinistro che il Bayern Monaco ha pagato 50 milioni di euro: nel gennaio 2024 Krosche aveva investito poco più di 11 milioni per prelevare il giocatore dal Norimberga. Con la guida di Krosche, dunque, Cardinale spera di lanciare tanti nuovi talenti e, quindi, di rendere il Milan una fabbrica di plusvalenze.