Milan, Christensen il nome nuovo per la difesa

Involontariamente, Maurizio Sarri potrebbe dare una mano al Milan per risolvere i suoi problemi difensivi. Dal Chelsea, infatti, potrebbe arrivare il rinforzo che serve a Rino Gattuso per sistemare reparto arretrato falcidiato dagli infortuni e che anche quando non aveva problemi di quantità aveva dimostrato parecchie crepe. Si tratta di Andreas Christensen, 22enne centrale danese dei Blues, finito ai margini del progetto tecnico dell’ex allenatore del Napoli.

PASSATO NELL’ACADEMY. Acquistato nell’ormai lontano 2012 dal Brondby e aggregato all’Academy del Chelsea, Christensen ha esordito in prima squadra nella stagione 2014/15, per poi entrare a far parte del roster dei Blues l’anno scorso, dopo una stagione molto positiva in prestito in Bundesliga, al Borussia Moenchengladbach. Con l’arrivo di Sarri, il danese è però finito quasi sempre in panchina: zero presenze in Premier League quest’anno, 4 in Europa League e due in Coppa di Lega. Christensen, che è una colonna della Danimarca con cui ha giocato già 23 partite, vuole cambiare aria e tornare a giocare titolare: secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe pronto a dargli questa possibilità.

IN PRESTITO. A gennaio l’affare si potrebbe concludere con un prestito con diritto di riscatto, naturalmente c’è da stabilire la cifra e non sarà facile, perché nonostante lo scarso utilizzo il Chelsea non pare intenzionato a privarsi del difensore in via definitiva. Ad ogni modo il Milan conta di poter imbastire una trattativa con i Blues, società con la quale ci sono ottimi rapporti, come dimostra l’affare Bakayoko concluso nella scorsa estate.

SPORTEVAI | 21-11-2018 10:00