Milan, ci pensa Elliott: uno sgarbo alla Juve per tornare a sognare

Continuano a circolare tante voci intorno al futuro societario del Milan.

L’ultima indiscrezione riportata dal Corriere dello Sport, vedrebbe la proprietà cinese in forte difficoltà nel trovare un partner di minoranza per il club rossonero che entro la fine di ottobre deve restituire la bellezza di 303 milioni di euro a Elliott.

Il fondo americano ha intenzione di aspettare le prossime mosse di Yonghong Li ma intanto è già al lavoro per pianificare i primi movimenti nel caso dovesse diventare proprietario del Milan: la volontà di Elliott è quella di rafforzare il club e poi rivenderlo ad una buona cifra.

La priorità degli americani è quella di rafforzare la base societaria dei rossoneri: per questo ci sarebbero già stati i primi contatti esplorativi con Paolo Maldini e Giuseppe Marotta.

In particolare per il secondo si tratterebbe di un vero e proprio sgarbo alla Juventus: l’ad dei bianconeri piace molto a Elliott per le sue forti doti manageriali che hanno permesso al club piemontese di tornare nel giro di pochi anni ai vertici del calcio europeo.

Intanto è anche tempo di mercato e Gattuso in una intervista a Milan Tv ha spiegato quali tipologie di calciatori stanno seguendo Fassone e Mirabelli: “In Italia la parola esperienza è confusa col fatto che un giocatore deve avere per forza 30-31 anni, l'esperienza ce l'hanno anche i giocatori di 25-26 anni, che hanno sulle spalle 200-300 partite sulle spalle. La ricerca che stiamo facendo è su questo, anche i giovani ci possono dare una mano. la base da cui ripartire c'è e anche forte, l'entusiasmo lo dà la squadra, chi scende in campo. Noi dobbiamo dare entusiasmo ai nostri tifosi, a San Siro e in trasferta, e non deluderli mai. La parola 'io' non mi piace e chi viene deve sapere che rappresenta una società gloriosa e arriva in un gruppo forte, chi arriva ci deve far fare il salto di qualità".

SPORTAL.IT | 08-06-2018 11:50