Milan, ci siamo: la clamorosa svolta societaria è vicina

In casa Milan è tornato l’ottimismo: la svolta societaria per dare più stabilità economica al club è vicinissima. E le prime conseguenze positive potrebbero vedersi già nelle prossime settimane quando i rossoneri dovranno vedersela con la Uefa per il fair play finanziario.

Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, Li Yonghong, presidente del Milan, avrebbe trovato l’agognato socio di minoranza. Un personaggio, si legge, dal nome importante che immetterebbe subito liquidità nelle casse rossonere.

La missione milanese dei giorni scorsi di Li avrebbe quindi portato i risultati sperati: nel Consiglio d’Amministrazione del prossimo venerdì l’entità del nuovo socio potrebbe essere svelata. Sempre venerdì la proprietà cinese verserà l’ennesimo aumento di capitale di 32 milioni di euro che allontanerebbe ancora una volta l’ingresso in società del fondo americano Eliott.

L’ingresso del nuovo socio potrebbe aiutare, e non poco, i rossoneri davanti alla Uefa che dovrà giudicare i conti del club meneghino che rischia addirittura l’esclusione sulle coppe.

Sull’argomento si è espresso così Massimiliano Mirabelli, ds del Milan: "Non ci faremo trovare impreparati in ogni caso, noi speriamo che nessuno ci tolga l'Europa League che abbiamo conquistato sul campo. Anche loro sanno che, senza Milan, la coppa perderebbe fascino. I tifosi devono sapere che lavoriamo 24 ore al giorno per migliorare la rosa, l'anno prossimo come minimo dovremo entrare in Champions League. Gattuso? Ci ha ripagato alla grande, è una gran bella persona che abbiamo scoperto come tecnico. Gli abbiamo dato fiducia e siamo soddisfatti e contenti, il cerchio si è completato: grande giocatore e grande giocatore. Gattuso preoccupato dalla sentenza Uefa? Non è tranquillo ma non per timori, lui in generale non conosce la parola tranquillità".

SPORTAL.IT | 13-06-2018 11:15