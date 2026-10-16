Milan, Cisse: non basta la tripletta: Capello scova un suo vizio, tirata di orecchie anche da Amorim

L'ex tecnico di Roma e Juventus suggerisce all'attaccante di non giocare mai, incontentabile invece il coach rossonero che ricorda di averlo visto meglio in altre gare

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quando segni tre gol in Europa e diventi il più giovane italiano a riuscirci nelle maggiori competizioni europee – dopo un successo rinfrancante della tua squadra – ti aspetti solo applausi e complimenti ma per Cisse, match winner di Salisburgo-Milan grazie ad un hat-trick da urlo, sono arrivate anche inattese tirate di orecchie.

Il record di Cisse

Con i tre gol in Austria Cissè ha battuto Il primato di Tresoldi, che aveva superato quello di Del Piero appena due giorni fa: a 19 anni e 358 giorni ha infranto il primato dell’italiano più giovane a realizzare una tripletta in Europa (Nicolò Tresoldi aveva 22 anni e 54 giorni dopo le tre reti realizzate contro l’Inter e aveva battuto il record di Alessandro Del Piero che resisteva da oltre trent’anni, stabilito a 23 anni e 144 giorni nella celebre partita Juventus-Monaco del 1998).

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Movimenti da attaccante puro, quelli di Cisse, merito anche di Baldini che nell’under 21 lo schiera come falso nueve. Il Milan si sta ritrovando un gioiello in casa ma l’impressione di molti è che possa fare ancora molto di più.

La critica di Capello

A Sky Capello gli riserva bastone e carote e in diretta gli dice: “Cisse, complimenti per i tre gol. Devi … Ti guardavo durante la partita e un po’ di volte quando avevi la palla fra i piedi la giocavi all’indietro quando la potevi dare in avanti. Non prendere questo vizio, visto che nelle prime partite che hai giocato con il Milan, in quei primi minuti che hai giocato in Serie A, la passavi in avanti. Ritorna a fare questa cosa, giocala in avanti e non giocarla all’indietro. Non mi fare arrabbiare, perché io credo in te”. Cisse si veste d’umiltà e risponde: “Va bene, ok, lo prenderò come consiglio. Grazie”

Il suggerimento di Amorim

Anche Amorim non gli riserva solo complimenti: “Non deve nulla a me, lui merita lo spazio che sta avendo per quello che sta facendo – dice Amorim. Sa essere così esplosivo. Ha tanto cuore, ma può fare meglio in allenamento e in partita. È stato bravo nell’area di rigore, ma penso che abbia disputato partite migliori nel controllare la palla, negli uno contro uno. Stasera tutti i complimenti, ma ha delle cose da migliorare e un gran potenziale”.

Fortuna che c’è Bergomi: “Mi piace tanto. Mi piace come lo sta usando Amorim, mi piace per come attacca la profondità, per il sorriso che ha, per come sta in campo. Ha talento e belle giocate, quindi teniamocelo stretto Cisse!”