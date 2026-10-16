Il Milan blinda Cisse, rinnovo e titolarità: Cardinale stregato, Amorim non può più farne a meno. Chi perde il posto

La tripletta al Salisburgo ha convinto Amorim a puntare sul talento classe 2006, pronto a conquistare una maglia da titolare. Cardinale prepara il rinnovo, mentre Chukwueze rischia il posto

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Cisse si è preso il Milan. La tripletta al Salisburgo che è valsa i primi tre punti per il Diavolo in Europa League, conferma quanto di buono fatto vedere in questo avvio di stagione dal giovane ex Catanzaro e regala un titolare ad Amorim. Perché, diciamolo, nonostante la piccola “tirata d’orecchie” al termine del match, togliere il classe 2006 dal campo in questo momento appare quantomeno complicato. Veloce, bravo a leggere l’azione e concreto. Alphadjo ha tutto quello che serve per diventare un punto fisso dei rossoneri. A cominciare dai gol, che sono arrivati e che, ne siamo certi, arriveranno.

Amorim pronto ad affidare il Milan a Cisse

Amorim pare aver spazzato via i pochissimi dubbi residui (se ancora ne aveva) e si prepara a regalare a Cisse una maglia da titolare fisso. Sarà così, al 99%, già dalla gara di domenica sera, quando alle 18 il Milan ospiterà l’Atalanta a San Siro. E può essere così anche per le uscite successive. Ma chi fa posto a Cisse? La cosa certa è che l’attaccante dell’Under 21 azzurra si posizionerà sulla trequarti, alle spalle di Gonçalo Ramos. Al suo fianco, se sta bene, c’è Pulisic.

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Chi rischia il posto?

Ovviamente, non esce Rabiot, che però scala in mediana insieme a uno tra Modric e Musah. E non esce nemmeno Moreira, destinato ad agire sull’esterno. Ed è qui che c’è l’indiziato numero uno a perdere il posto in favore di Cisse. Parliamo, ovviamente di Chukwueze, che potrebbe vivere un’altra stagione da comprimario nonostante il precampionato da protagonista. L’alternativa è privarsi di Estupinan, che però concede ad Amorim qualcosa in più in fase di copertura e permette alla squadra di avere un maggiore equilibrio. La gara con la Dea potrebbe svelare l’arcano.

La mossa di Cardinale

Oltre al tecnico rossonero, anche Gerry Cardinale pare aver scelto di andare all-in su Alphadjo. Come riportato di SportMediaset, dopo la tripletta al Salisburgo, il numero uno del Diavolo sarebbe pronto a blindare il suo gioiellino con un contratto triplicato, portando così Cisse a guadagnare 1,5 milioni di euro a stagione, contro i 500mila attuali. Una mossa per evitare sorprese e iniziare a mettere un paletto importante anche per il Milan del futuro. D’altronde, dopo un avvio di stagione da incorniciare, con cinque reti all’attivo, sarebbe strano il contrario. Le prossime settimane saranno decisive. Per Alpha e per il Diavolo.