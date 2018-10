Milan, col Chievo i migliori: Gattuso non vuole distrazioni

Poco turnover, in campo i migliori. A San Siro arriva il Chievo, fanalino di coda della classifica, ma Gattuso non vuole distrazioni per i suoi calciatori. Nessuno deve illudersi che il match coi gialloblu di D’Anna, in odore di esonero (per la sua eventuale sostituzione si parla di Iachini e addirittura dell’ex Ct azzurro Ventura), possa rivelarsi una passeggiata per il Milan, reduce dalle tonificanti vittorie su Sassuolo e Olympiacos.

Per cavalcare l’onda lunga degli ultimi successi, il tecnico rossonero sembra intenzionato a proporre l’undici che gli dà maggiori garanzie in questo momento. Di nuovo in campo, dopo la parentesi europea, Donnarumma tra i pali, Abate e Musacchio in difesa, Kessie a centrocampo e Calhanoglu in attacco. Ancora panchina dunque per Cutrone, eroe della notte di coppa contro i greci: del resto, anche in quella occasione era subentrato a partita in corso, circostanza che potrebbe ripetersi contro il Chievo. Panchina anche per Reina (titolare in Europa League, riserva di ‘Gigio’ in campionato), Calabria, Zapata, Bakayoko e Castillejo, che pure avevano dato qualche indicazione positiva al tecnico nel match di giovedì sera. Ci sarà spazio per tutti più avanti, anche perché ottobre è un mese denso di impegni per il Milan, atteso complessivamente da altre quattro gare, tutte a San Siro: il derby alla ripresa del campionato contro l’Inter, la sfida europea al Betis, il match contro la Sampdoria e il recupero contro il Genoa.

Un lungo ottobre rossonero da affrontare con la rosa al completo e con lo spirito battagliero di chi sa che non può perdere altro terreno per strada dopo l’avvio negativo, che ha reso il cammino stagionale subito negativo. Il futuro, però, può attendere. Per ora c’è un Chievo alla ricerca disperata di punti da affrontare e Gattuso non vuole distrazioni: in campo i migliori, la squadra che offre maggiori certezze.

