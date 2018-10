Milan: colpa di Gigio, Pipita o Ringhio?

Dice un vecchio adagio del calcio che per vincere servono un buon portiere, un buon centravanti e un buon allenatore ma in casa Milan, il giorno dopo la sconfitta nel derby, la sensazione è che siano mancati tutti e tre nell’appuntamento più importante. Brucia il ko con i cugini, sia perchè è arrivato al 93′, sia per la sensazione di impotenza mostrata in campo. Il dato che parla di zero tiri in porta nel primo tempo è quantomai allarmante, solo 4 palloni toccati nell’area nerazzurra, e se è vero che nella ripresa si è visto qualcosina in più è altrettanto certo che ci si aspettava ben altro dal Milan. Di chi la colpa di questa sconfitta?

DONNARUMMA SOTTO ESAME – Il primo ad essere stato crocifisso è stato Donnarumma: palese la sua responsabilità sul gol di Icardi, da dilettante quell’uscita incerta nella terra di nessuno sul cross di Vecino. Il popolo rossonero comincia ad essere stufo degli alti e bassi di Gigio: non è più una garanzia, è un terno al lotto. Senza il suo errore sarebbero rimasti i limiti dei rossoneri, ma non si sarebbe perso. L’involuzione cui sembra entrato, e non da oggi, il portiere della Nazionale fa riflettere. Forse Gattuso farebbe bene a fargli capire che non è più un intoccabile e avendo un portiere esperto come Reina dovrebbe valorizzare la concorrenza interna. Altro “colpevole” nel processo dei tifosi è Higuain. La condanna di fallire sempre le partite importanti sembra diventata una croce che il Pipita si porterà a vita. Mai un guizzo in 90′, mai un tiro in porta, mai una giocata degna della sua fama. Il duello con Icardi lo mortifica. A fine gara era furioso ed è comprensibile: il Milan da lui si aspetta il salto di qualità ma anche lui si aspetta dal Milan un aiuto diverso. Che non c’è stato. Troppo rinunciataria la manovra dei rossoneri, troppo lontani dalla porta tutti, da Suso a Bonaventura. Higuain s’è ritrovato spaesato, costretto a rincorrere solo palloni all’indietro, irritato minuto dopo minuto. Ha giocato male, sicuro, ma è tutta colpa sua? O non soprattutto di chi continua a non capire come va servito ed aiutato? E siamo quindi a Gattuso.

IL CASO HIGUAIN – Ringhio ha difeso Donnarumma, assicura di aver visto cose positive (“Un passo indietro a livello tecnico e invece un passo in avanti nella continuità di prestazione”), ha ammesso che c’è stata un po’ di paura, ha parlato di un Pipita che s’è innervosito ma mai come ieri avrebbe dovuto prendersi quelle responsabilità che tante volte si è assunto un po’ per facciata in passato. La linea soft di non caricare il derby l’ha tradito: mentre Spalletti parlava di gara da vincere per entrare nella storia, lui aveva scelto il basso profilo e, purtroppo per il Milan, l’ha trasmesso in campo. Gioco schematico, nessuna variazione né di ritmo né di idee, cambi scontati e scarsa lettura della partita. La stoccata di Spalletti (“il Milan avrà anche più qualità ma bisogna saperla sfruttare”) fa riflettere e suona come un atto di accusa a Ringhio: davvero questo Milan non poteva fare qualcosa di più?

SPORTEVAI | 22-10-2018 10:31