Milan, colpo di scena sul mercato invernale

Lucas Paquetà rinviato a giugno. E' questa l'indiscrezione che comincia a farsi largo in queste ore a Milanello, riportata dal Corriere dello Sport. Il direttore tecnico del Milan, Leonardo, artefice dell'affare, potrebbe rimandare tutto alla prossima estate a causa dei continui infortuni che stanno bersagliando il Diavolo.

Alla base di tutto ci sarebbe il numero di extracomunitari in rosa: il Milan vuole mantenere gli slot liberi per sostituire l'infortunato Lucas Biglia e acquistare un nuovo attaccante. In entrambi i casi potrebbe arrivare a gennaio un sudamericano, e questo farebbe slittare il colpo Paquetà al prossimo giugno.

I rossoneri spenderanno per il talento del Flamengo 45 milioni di euro, e un primo acconto da 5 milioni è già stato versato nelle casse del club brasiliano.

Per gennaio Leonardo ha alcuni nomi in mente, il primo è quello di Leandro Paredes, centrocampista dello Zenit San Pietroburgo ex Roma. I russi chiedono almeno 30 milioni di euro ma gli uomini di mercato meneghini sperano in una dilazione del pagamento. Paredes è stufo della Russia e vuole tornare in serie A.

Per l'attacco invece gli occhi sono puntati sull'ex pupillo Pato: i contatti tra Leonardo e il giocatore sono continui anche se per ora l'ex Papero nega. "Non ho detto che voglio lasciare il Tianjin Quanjian. Non ho detto che torno al San Paolo e non ho detto che voglio tornare al Milan", le sue parole su Twitter. In Cina Pato sta segnando a ripetizione, e a 29 anni spera ancora in un rilancio in rossonero.

Gattuso in conferenza stampa interrogato sull'emergenza infortuni e sui possibili interventi sul mercato ha risposto così: "Dovete chiedere a Leonardo… Per l rispetto dei giocatori che ho non ne parlo. Poi la società farà qualcosa, come questa estate, quando ero il terzultimo a sapere… Ma è giusto così, io devo perdere le energie solo per allenare la squadra".

SPORTAL.IT | 11-11-2018 11:55