Milan, colpo in arrivo: l'ala è pronta a svincolarsi

Rottura dei rapporti tra Allan Saint-Maximin e il Nizza. L'attaccante esterno francese di origini guadalupensi, 21 anni, a gennaio era stato opzionato dal Milan e secondo più fonti si era già arrivati a un accordo sulla base di 20 milioni di euro più bonus, anche se si era deciso di rinviare tutto alla prossima estate.

Negli ultimi giorni è esploso il casoche potrebbe favorire Leonardo e Maldini: il giocatore non si è presentato al ritiro per la sfida contro l’Angers per un presunto infortunio, smentito però dal medico sociale del Nizza, che lo ha visitato presso la sua abitazione costatando la sua integrità fisica. "Ha deciso che era malato, ma per il medico stava bene. Non aveva nemmeno qualche linea di febbre. E’ una decisione che ha preso lui in maniera arbitraria, nulla di concordato con l’allenatore né con i dottori", le parole del tecnico Vieira in conferenza stampa. Saint-Maximin su Twitter ha replicato così: "Non mi sono allenato nel corso della settimana per un problema alla caviglia. Ho fatto un solo allenamento con la squadra venerdì e ho ancora male, oltre ad essere malato. Se faccio finta, se ne accorgeranno".

Ora il giocatore rischia una pesante sanzione, e secondo alcuni media francesi (tra questi l'Equipe) anche la risoluzione del contratto per inadempimento: una scelta che ingolosirebbe le pretendenti al giocatore, tra questi Milan e Borussia Dortmund.

Secondo quanto emerge dall’entourage di Saint-Maximin, Allan sarebbe stato colpito da una forma di gastroenterite trasmessa dalle sue figlie piccole, ma questa versione contrasterebbe con quanto accaduto alla presenza del medico sociale, che fornendogli un farmaco contro il vomito, avrebbe ricevuto risposta negativa dal ragazzo.

Il fratello lo difende così: “Allan era ammalato e dolorante, è incontestabile. C’è stato un errore di comunicazione tra il dottore e l’allenatore. E c’è stato un grosso fraintendimento da parte di mio fratello delle parole dell’allenatore. Allan non è uno che mente, il problema si risolverà internamente e accetterà le sanzioni che il club vorrà applicare. Non c’è nessun caso Vieira-Saint Maximin, almeno per quel che riguarda la parte di Allan”. Nelle prossime ore un’ecografia alla caviglia potrebbe chiarire la storia, intanto il Milan, in pole dopo i colloqui di gennaio, aspetta fiducioso alla finestra.

SPORTAL.IT | 19-02-2019 12:05