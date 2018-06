Milan, Commisso dice basta: 'La proprietà non vuole vendere'

Dopo giorni di chiamate roventi fra Rocco Commisso e gli advisor di Yonghong Li, l’imprenditore italo-americano ha comunicato la decisione di lasciare il tavolo delle trattative

Ecco il comunicato completo:

“Come molti comunicati stampa e account social hanno pubblicamente indicato, Rocco B. Commisso sta negoziando per acquistare una partecipazione di controllo nel Milan. Molti di questi comunicati e account contengono affermazioni riguardo Commisso e le trattative che provengono da fonti non specificate e non accurate. Fino ad oggi, il team di Mr. Commisso si è astenuto dal fare pubbliche dichiarazioni riguardo lo stato o la materia delle trattative per preservare un’atmosfera favorevole alla conclusione di un accordo. Ad ogni modo, Mr. Commisso ritiene che sia giunto il momento che i milioni di tifosi del Milan sappiano esattamente come stanno le cose.

Mr. Commisso ha lavorato instancabilmente con l’assistenza degli adivsor per formulare e negoziare una transazione vantaggiosa per questo storico club, i suoi leali fan, l’attuale proprietà e la comunità del Milan. Nonostante i suoi migliori sforzi e la sincera convinzione che un accordo fosse stato recentemente raggiunto, sembra che l’attuale proprietà non sia disposta a concludere un accordo a condizioni accettabili in modo tempestivo.

Data la passione di Commisso per il gioco del calcio e i legami con la sua Italia nativa, questa situazione è estremamente spiacevole per lui a livello personale. Tuttavia, spera che il risultato finale di questo processo porti a un futuro stabile e di successo per questo club iconico"

SPORTAL.IT | 29-06-2018 22:20