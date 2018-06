Milan, Commisso non molla: "La trattativa continua"

In casa Milan regna il caos. La dura sentenza dell'Uefa (esclusione dall'Europa League) ha portato all'inevitabile ricorso al Tas. Ora c'è da capire se la società rossonera si presenterà a Losanna con Yonghong Li nei panni di proprietario o con un nuovo patron, ossia Commisso.

Direttamente da New York, Commisso ha fatto sapere di essere ancora interessato all'acquisizione del Diavolo: "La trattativa per l’acquisto del Milan continua, nonostante la difficoltà di comunicazione personale dovuta alla costante presenza di un emissario", le sue parole al media America Oggi.

Il patron dei NY Cosmos ha le idee chiare in relazione alla scalata del Milan: "Chiudo il contratto, ma soltanto alle mie condizioni. Sia chiaro, prima devo avere un accordo vincolante. Non accetterei mai di essere in minoranza. Il club deve essere mio perchè credo di poterlo gestire e farlo tornare ai massimi splendori". La passione per i colori rossoneri è forte: "Questo Milan sette volte campione d’Europa ha una tradizione e una storia dal peso mondiale e non merita di essere trattato così". Insomma, Commisso è ancora pronto ad acquistare il Milan. Da capire se Yonghong Li sia disposto a cederlo. Presentarsi a Losanna con una nuova proprietà potrebbe aiutare il Milan a modificare la sentenza dell'Uefa. Sullo sfondo, resta sempre la figura di Ricketts. L’attuale padrone dei Chicago Cubs è alla finestra, pronto a farsi avanti nel caso YongHong Li decidesse di ascoltare altre proposte. Da capire anche se, entro il 6 luglio, Mr. Li deciderà o meno di versare, al fondo Elliott, i famosi 32 milioni di euro, Non dovesse farlo, il suo raggio di azione e decisione circa le sorti del club si ridurrebbe in maniera significativa.

SPORTAL.IT | 28-06-2018 08:00