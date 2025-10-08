Milan-Como in Australia, Van Basten durissimo sul caso Rabiot

Il fuoriclasse olandese si è scagliato contro l’idea di disputare la gara col Como a Perth, ricordando il danno non solo ai tifosi ma anche al campionato: “Così è falsato”

Giocare Milan-Como in Australia non rappresenta solo un danno per i tifosi, ma rischia di falsare il campionato: questa l’idea di Marco Van Basten, leggenda rossonera che va oltre la critica mossa da Adrien Rabiot all’idea della Lega Calcio Serie A e dei due club lombardi di disputare il loro derby a Perth, a causa dell’indisponibilità dello stadio Meazza.

Milan-Como in Australia, spazio alle polemiche

Ancora polemiche sulla gara tra Milan e Como, incontro che la Lega Calcio Serie A e i due club vogliono disputare a Perth, in Australia, approfittando dell’indisponibilità del Meazza, occupato in quei giorni dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano–Cortina. Col suo parere contrario il centrocampista Adrien Rabiot ha aperto un caso anche all’interno dello stesso Milan, ma c’è chi è stato ancora più drastico nel bocciare l’iniziativa della serie A: Marco Van Basten.

Van Basten boccia l’idea della serie A

Per la leggenda rossonera è assurdo che la serie A e la Liga, che sta lavorando per portare Villarreal-Barcellona a Miami, decidano di portare all’estero e per di più in paesi lontani migliaia di chilometri alcune delle loro partite. I primi a perderci, per Van Basten, sono ovviamente i tifosi. “Hai un campionato che si gioca in Spagna o in Italia e all’improvviso ti ritrovi a giocarlo dall’altra parte del mondo – ha detto l’ex attaccante in una dichiarazione riportata da SportMediaset – . Il vantaggio di giocare in casa è completamente diverso. È pazzesco anche per i tifosi”.

Il rischio di falsare il campionato

Van Basten, però, è andato anche oltre utilizzando termini dispregiativi per l’idea della Lega calcio: “Che razza di commedia è questa? Non la capisco proprio, mi sembra una follia. È una mancanza di gratitudine verso i tifosi e il Paese”, ha detto l’ex fuoriclasse che poi ha sottolineato come portare in Australia Milan-Como produrrebbe anche degli effetti lesivi sulla regolarità della serie A. “Si tratta di un fallimento del campionato, che viene falsato – ha aggiunto l’olandese -. Perché una squadra gioca in trasferta e un’altra no? Non è giusto, è una distorsione della competizione e dovrebbe essere vietato”.

I dirigenti del calcio italiano, però, non sembrano pensarla come Van Basten: l’a.d. della Lega Calcio De Siervo ha bacchettato Rabiot per le sue dichiarazioni e ha descritto gli eventi come la trasferta australiana come necessari per far sì che il calcio non perda posizioni rispetto ad altri sport.