Como, Fabregas non è più l’enfant prodige: Capello e Di Canio stroncano il tecnico. I social: “Peggio di Bastoni”

Il gesto dell’allenatore del Como che trattiene il giocatore del Milan Saelemaekers non passa inosservato. Lo spagnolo, considerato uno dei migliori tecnici emergenti, finisce nel mirino della critica

Cesc Fabregas si è guadagnato tutte le attenzioni che sta ricevendo per il lavoro fatto al Como. Alla fine della scorsa stagione sembrava destinato alla panchina dell’Inter, e dopo quanto sta facendo in questa su di lui sono arrivate le attenzioni anche dall’estero. Ma la trattenuta ai danni di Saelemaekers nel corso del match con il Milan (con tanto di litigio con Allegri in sala stampa) scatena le critiche nei suoi confronti.

Capello contro il Como

Il Como è la squadra rivelazione di questa serie A, anche se dopo la passata stagione e gli investimenti fatti anche in sede di mercato non dovrebbe essere più considerata una sorpresa. Negli studi Sky, però arriva il duro attacco di Fabio Capello ad alcuni atteggiamenti mostrati anche nel corso del match con il Milan: “La cosa che non mi piace del Como è che protesta in maniera pazzesca. Vanno sempre dall’arbitro. Nelle ultime tre partite hanno protestato continuamente, in tre, quattro, cinque giocatori verso l’arbitro. E’ brutto, Fabregas deve lavorarci su questa cosa. Poi in Italia c’è un’altra cosa che è concessa, gli allenatori corrono tutti lungo la linea laterale. C’è un’area tecnica e poi fanno quello che vogliono. Perché questa cosa viene accettata? Lo fanno Conte, Fabregas. Ai miei tempi era vietato”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan-Como: le pagelle del match

Di Canio: “Fa come Mourinho non come Guardiola”

All’attacco di Fabio Capello, si unisce anche quello di Paolo Di Canio che da conoscitore del calcio inglese si lanciata all’attacco: “L’atteggiamento di Fabregas non mi piace. Salta, sbraita, tocca, cosa che può essere legale nella propria area tecnica ma anche il modo di protestare è molto al limite. Mi sembra un atteggiamento più da Mourinho che da Guardiola. Penso che se facesse così in Premier sarebbe ‘ciao e arrivederci’ in ogni partita. Perché lì non si accetta il fatto di essere teatrali, di mandare gli altri a quel paese”.

“Peggio di Bastoni”: l’attacco dei social

Dopo la gara tra Milan e Como, i social si lanciano decisamente contro Cesc Fabregas. Il comportamento del tecnico spagnolo viene fortemente criticato a cominciare dal giornalista Fabio Ravezzani che fa un paragone anche con quanto successo in Inter-Juventus e sulle polemiche su Bastoni: “Fabregas trattiene Saelemaekers per la maglietta per impedirgli di giocare e poi ne chiede l’espulsione per un fallo successivo? Una scena vergognosa. Merita le stesse critiche rivolte a Bastoni. Con un’aggravante: lui è l’allenatore”. Mentre per Giovanni Capuano i colpevoli sono sia il tecnico del Como che Allegri: “Fabregas fa un gesto antisportivo non giustificabile, male il quarto ufficiale che non lo fa cacciare. Però la reazione di Allegri nel post partita è esagerata e recidiva. Non fa una bella figura nemmeno lui a urlare insulti per i corridoi di San Siro”.