Milan-Como, Allegri e Fabregas litigano in campo e fuori: le scuse non bastano, cosa è successo in sala stampa

Milan-Como è proseguita anche in sala stampa: furioso Allegri all'indirizzo di Fabregas, che si è scusato per l'episodio con Saelemaekers nel finale di partita. Cosa si sono detti

Clima incandescente al “Meazza”, animi tesissimi tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas in un finale di Milan-Como ad alta tensione, proseguito in sala stampa dopo l’episodio tra il tecnico spagnolo e Saelemaekers a bordo campo. Fabregas si scusa per il suo comportamento, ma Allegri non gliele manda a dire.

Milan-Como, pari e polemiche

Il Como ha fermato il Milan sul pari al “Meazza”, ripreso dai rossoneri nella ripresa (gol di Leao), dopo l’erroraccio di Maignan, che ha consegnato a Nico Paz il pallone dello 0-1. Ma a fare notizia, più che il risultato finale e del primo punto conquistato dal Como contro una milanese, è la lite tra Allegri e Fabregas iniziata in campo e proseguita in sala stampa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’episodio che ha fatto scattare i nervi all’allenatore rossonero è la trattenuta di Fabregas su Saelemaekers, un gesto antisportivo condannato dallo stesso tecnico catalano nel post-partita: “Voglio chiedere scusa. Oggi ho fatto una cosa di cui non sono orgoglioso, ho fatto un gesto antisportivo. Ho toccato la palla, per la troppa emozione: le mani dovrebbero restare a casa, come ha detto Chivu l’altro giorno. Questo vale specialmente per l’allenatore, spero di non ripetere più questo gesto in futuro”, ha riferito ai microfoni di Dazn.

Le scuse di Fabregas, il commento di Allegri

Scuse che, evidentemente, non sono bastate a Massimiliano Allegri, espulso nel parapiglia generato da Fabregas. Già in campo sono volate parole grosse tra i due, poi il tecnico rossonero ha proseguito in sala stampa: “La prossima volta faccio una scivolata anche io”, ha commentato.

La risposta di Fabregas non si è fatta attendere, pur criticando la veemenza con la quale Allegri ha contestato l’accaduto: “Il suo commento è esagerato, è stata una toccatina, ma non si deve fare. Chiedo scusa ad Allegri, l’ho già chiesto a Modric e Maignan. Sono cose che non devono succedere”.

Allegri-Fabregas, lite in sala stampa

Ma al termine della conferenza di Fabregas, i due si sono incrociati all’esterno della sala stampa e la polemica è proseguita, con Allegri che ci è andato giù pesante: “Sei un bambino che ha iniziato ora ad allenare”, ha urlato allo spagnolo. Prima ancora il livornese aveva commentato: “Saelemaekers stava ripartendo ed è stato tirato da Fabregas credo. Sono andato lì per difenderlo, perché il giocatore ha avuto una reazione. In quel momento mi è venuto incontro uno del Como, che non so chi sia, ma non è successo niente”.

Con l’animo più leggero, Allegri ha proseguito la sua disamina, bacchettando comunque il collega più giovane: “Quando si sta in campo bisogna essere rispettosi verso l’arbitro e verso le squadre. C’è stato uno scambio tra allenatori. Però l’importante era fare risultato. Cosa penso di Fabregas? È un allenatore molto giovane”, ha concluso Allegri.