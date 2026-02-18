Milan-Como, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri e Fabregas, chi al posto di Rabiot e Morata

Niente più asterischi nelle classifiche di Serie A: Milan e Como scendono in campo a San Siro nel recupero della 24ma giornata, in un match che mette di fronte i rossoneri di Allegri ai biancazzurri di Fabregas, due squadre che lottano per obiettivi importanti. Il Milan è secondo a -8 dall’Inter e ha l’opportunità di ridurre il gap nei confronti dei nerazzurri, il Como è settimo con 41 punti e può accorciare rispetto alla zona Champions: il quarto posto, occupato dalla Roma, è appena sei lunghezze più su. Fischio d’inizio alle 20.45, con la “curiosa” contemporaneità – a partire dalle 21 – con Bodo Glimt-Inter e gli altri match dei playoff di Champions League.
Milan, l’assenza pesante di Rabiot a centrocampo
Il problema principale per Allegri è rappresentato a centrocampo dall’assenza di un giocatore cardine come Rabiot. Il francese ha rimediato il cartellino rosso a Pisa, nel convulso finale dell’ultimo match di campionato, ed è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo. Problemi fisici, invece, per Loftus-Cheek, alle prese con delle noie di nature muscolare che ne sconsigliano l’utilizzo dal primo minuto e da prima punta, proprio come nel match contro i toscani. Non ha ancora i 90′ nelle gambe Pulisic mentre è tutto ok, invece, sul fronte Leao: il portoghese è pienamente abile e arruolabile. A destra Saelemaekers è rientrato in gruppo, ma il favorito per una maglia da titolare rimane Athekame.
Nel Como fuori per squalifica il grande ex: Morata
Non di poco conto anche un’assenza tra le fila del Como: quella di Morata, il grande ex, pure lui fermato dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata nel corso dell’ultimo match di campionato contro la Fiorentina. Morata che, per giunta, è stato protagonista di un curioso battibecco nei giorni scorsi con Fabregas. Il tecnico del Como, in ogni caso, difficilmente dall’inizio avrebbe rinunciato a Douvikas, che si sta confermando attaccante perfettamente funzionale al suo gioco. Alle sue spalle le certezze si chiamano Nico Paz e Baturina, con Vojvoda nella batteria dei trequartisti. Preziosi i recuperi di Diao e Goldaniga, almeno per la panchina.
Milan-Como, probabili formazioni della supersfida
Questi i possibili schieramenti di partenza del match.
- Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri
- Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
