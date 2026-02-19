Milan-Como, moviola: proteste sui due gol poi scoppia il caos tra Allegri e Fabregas

La prova dell’arbitro Mariani di Aprilia a San Siro nel recupero di serie A analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli, 4 gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata non facile per Maurizio Mariani, che è stato aiutato dal Var nel prendere le decisioni più difficili. Vediamo cosa è successo a San Siro.

Milan-Como, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 25′ segna il Como con Vojvoda su contropiede, ma la rete viene annullata per fuorigioco del kosovaro. Il Milan lamentava anche un fallo di Perrone su Ricci in avvio di azione. Al 29′ ancora dubbi: contatto in area tra Athekame e Vojvoda, per l’arbitro Mariani è regolare e il VAR non interviene. Sarebbe stata da valutare la posizione di partenza dell’esterno svizzero. Primo giallo al 53′: è per Nico Paz che blocca la ripartenza di Nkunku. L’argentino era diffidato e salterà la gara con la Juve.

Perché è regolare il gol di Leao

Al 64′ pareggia Leao: check del VAR sulla posizione di partenza del portoghese sul lancio di Jashari, tutto regolare. Al 67′ si pizzicano Leao e Sergi Roberto: Mariani ammonisce entrambi. La gara si infiamma. Al’81’ Saelemaekers ha qualcosa da dire alla panchina del Como, Allegri si avvicina e si scaldano gli animi. Interviene Mariani, che espelle il team manager dei lariani Davide Cattaneo ed estrae il cartellino rosso anche per un attonito Allegri che si chiede: “Ma butti fuori me? Ha buttato fuori me?”.

Scintille tra Allegri, Landucci e Fabregas

Il tecnico rossonero sfogherà tutta la sua rabbia nelle interviste, offenendo anche Fabregas. All’87’ ammonito Saelemaekers per un fallo a palla lontana. Un minuto dopo lo stesso rossonero fa fallo su Buturina e rischia grosso: il Como chiede il rosso ma l’arbitro sorvola. Fabregas è su tutte le furie e ostacola il belga impedendo praticamente una ripartenza del Milan. A quel punto gli animi si sono surriscaldati parecchio, le panchine si sono ritrovate a muso duro, Landucci – vice di Allegri – è corso furibondo verso quella comasca e Mariani ci ha messo del tempo a riportare la calma. Dopo il recupero Milan-Como finisce 1-1.

La sentenza di Marelli

A chiarire i casi dubbi è il talent di Dazn, Luca Marelli, che parte dal gol annullato al Como: “Anche senza l’offside l’azione sarebbe stata rivista dal Var per il possibile fallo di Perrone in avvio di azione”. Sul mancato rosso a Saelemaekers infine spiega: “Intervento al limite, ha rischiato tantissimo il secondo giallo”.

Chi è l’arbitro Mariani

43 anni Maurizio Mariani, la scelta per Milan-Como, ha un passato nella Marina Militare ed è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 da ragazzino sogna di arruolarsi in Marina. A 16 anni arriva la decisione di intraprendere la carriera da arbitro quando a Venezia, in procinto di terminare gli studi presso la Scuola navale militare Francesco Morosini, sceglie di partecipare al corso arbitri. Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi. È sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A. Nella scorsa stagione ha anche diretto il derby di Milano. Ultima uscita in Juve-Napoli.

I precedenti di Mariani con Milan e Como

Ventisei erano i precedenti con i rossoneri che con il fischietto di Aprilia vantavano uno score di 13 vittorie, 5 pari e 8 ko. Con i lariani solo due incroci un pari in A l’anno scorso e una vittoria in C nel 2011.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Bindoni con Marcenaro IV uomo, Gariglio al Var e Maresca all’Avar, l’arbitro di Milan-Como ha ammonito Nico Paz, Leao, Sergi Roberto, Saelemaekers.