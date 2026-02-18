Pagelle Milan-Como 1-1: clamoroso errore di Maignan, ne approfitta Nico Paz, Leao salva i rossoneri

Termina in parità il recupero della 24esima giornata: rossoneri a -7 dall'Inter, lariani che raggiungono l'Atalanta, a -5 dalla Roma. Nel finale espulso Allegri.

Il recupero della 24esima giornata tra Milan e Como si chiude sull’1-1 al termine di una sfida intensa. Decisivo, nel primo tempo, il clamoroso errore di Maignan che spalanca la porta a Nico Paz per il vantaggio lariano. Nella ripresa, i rossoneri rientrano in campo con tutt’altro atteggiamento. Più aggressivi e determinati, trovano il pareggio grazie al pallonetto di Leao. Nel finale, espulso Allegri. Sguardo alla classifica, il Milan va a -7 dall’Inter capolista, mentre il Como sale a quota 42 punti, raggiungendo l’Atalanta.

Le scelte di Allegri e Fabregas

Allegri deve fare a meno di Rabiot, squalificato, e ridisegna il centrocampo inserendo Jashari dal primo minuto. Accanto a Modric agirà Ricci, preferito a Fofana. In avanti c’è Leao al fianco di Nkunku, panchina per Pulisic e Loftus-Cheek. In difesa spazio a De Winter e turno di riposto per Gabbia. Fabregas gioca senza punte di riferimento, risponde affidandosi a Nico Paz, Caqueret e Baturina. Linea difensiva a tre composta da Kempf, Diego Carlos e Jacobo. Assente il grande ex Morata, anche lui fermato dal giudice sportivo.

Clamoroso errore di Maignan, ne approfitta Nico Paz

Un primo tempo dai due volti. Fino al 25′ il copione è quello di una sfida bloccata, molto tattica, con le squadre attente a non concedere spazi e molto ordinate nella fase difensiva. Poi, la sfida cambia ritmo. Al 25′ arriva il gol annullato a Vojvoda per fuorigioco, episodio che accende il match. Il Milan alza il baricentro e si fa vedere con Leao, ma a sbloccare il risultato è il Como. Un clamoroso errore di Maignan spalanca la strada a Nico Paz, che ne approfitta e firma il vantaggio. La reazione rossonera è immediata con la conclusione al volo di Tomori che, però, trova la gran risposta di Butez. Nel finale di frazione è ancora la formazione di Fabregas a rendersi pericolosa, con Sergi Roberto che spreca una ghiotta occasione per il raddoppio.

Il pallonetto di Leao salva il Milan

Ripresa con un Milan subito aggressivo. I rossoneri alzano la pressione, cercano ritmo e ampiezza, provano a occupare meglio gli spazi. Di fronte, però, trovano un Como ordinato, rapido nelle transizioni e pronto a colpire al primo errore. Allegri interviene dalla panchina inserendo qualità e forze fresche, dando nuova linfa alla manovra. Cambi che aumentano l’intensità, costringendo la squadra di Fabregas ad abbassarsi e a stringere le linee.

L’intuizione del tecnico rossonero si rivela decisiva. Sale in cattedra Leao, fino a quel momento contenuto dagli avversari, che trova lo spazio per incidere. Ripartenza fulminea dei padroni di casa, con Jashari che pesca in profondità il portoghese sorprendendo Butez con un pallonetto. È un altro Milan nella ripresa, più vivace, più incisivo, ma il Como è assolutamente in partita. La gara resta accesissima, non solo sul terreno di gioco: nervi tesi anche in panchina, con Allegri e Cattaneo, team manager dei lariani, espulsi nel finale. La sfida termina in parità.

Le pagelle del Milan

Maignan 5: Clamoroso errore che regala il vantaggio ai lariani. Uno svarione pesante che macchia una prestazione per il resto attenta.

Clamoroso errore che regala il vantaggio ai lariani. Uno svarione pesante che macchia una prestazione per il resto attenta. Tomori 6: Attento in marcatura, ma pronto anche a sganciarsi quando necessario. Il riflesso di Butez gli nega la gioia del gol.

Attento in marcatura, ma pronto anche a sganciarsi quando necessario. Il riflesso di Butez gli nega la gioia del gol. De Winter 6: Prestazione ordinata, gara in controllo.

Prestazione ordinata, gara in controllo. Pavlovic 6: Gara di sacrificio. Difende con attenzione e accompagna l’azione quando c’è da spingere. Non è al meglio e viene sostituito dopo i 45 minuti. ( 1′ st Gabbia 6: Gestisce il reparto con sicurezza)

Gara di sacrificio. Difende con attenzione e accompagna l’azione quando c’è da spingere. Non è al meglio e viene sostituito dopo i 45 minuti. ( Gestisce il reparto con sicurezza) Athekame 5.5: Offre diversi spunti sulla corsia destra, ma non senza imprecisioni. ( 10′ st Saelemaekers 6: Porta vivacità e maggiore dinamismo alla manovra rossonera)

Offre diversi spunti sulla corsia destra, ma non senza imprecisioni. ( Porta vivacità e maggiore dinamismo alla manovra rossonera) Ricci 5.5: Prova a dare ordine alla costruzione, ma fatica parecchio. ( 10′ st Fofana 6: Dà fisicità alla manovra del Milan, si divora il gol del raddoppio)

Prova a dare ordine alla costruzione, ma fatica parecchio. ( Dà fisicità alla manovra del Milan, si divora il gol del raddoppio) Modric 6: L’intelligenza tattica del croato fa sempre la differenza. Gestione, tempi d’inserimento e qualità nella conduzione del pallone. Ovunque in mezzo al campo.

L’intelligenza tattica del croato fa sempre la differenza. Gestione, tempi d’inserimento e qualità nella conduzione del pallone. Ovunque in mezzo al campo. Jashari 6.5: Buone aperture e lampi interessanti. Suo l’assist per la rete di Leao.

Buone aperture e lampi interessanti. Suo l’assist per la rete di Leao. Bartesaghi 6: Lotta su ogni pallone, regge l’urto nei duelli.

Lotta su ogni pallone, regge l’urto nei duelli. Leao 7: Contenuto a lungo dagli avversari, ma quando viene chiamato in causa risponde con qualità e personalità. (36′ st Pulisic ng)

Contenuto a lungo dagli avversari, ma quando viene chiamato in causa risponde con qualità e personalità. Nkunku 5.5: Larga la sua posizione, ma fatica a incidere negli ultimi metri. Impalpabile. (16′ st Fullkrug 6: Porta fisicità e presenza in area, offrendo un riferimento più solido al reparto offensivo)

Top e flop del Como

Nico Paz 7: Non brilla in avvio di gara. Va in pressione su Maignan, sfrutta l’errore del portiere e firma il gol del vantaggio. Ammonito, era diffidato, salterà la sfida contro la Juve. ( 26′ st Douvikas 6: Si muove molto e porta a dare nuove soluzioni)

Non brilla in avvio di gara. Va in pressione su Maignan, sfrutta l’errore del portiere e firma il gol del vantaggio. Ammonito, era diffidato, salterà la sfida contro la Juve. ( Si muove molto e porta a dare nuove soluzioni) Butez 6: Determinante sul tentativo ravvicinato di Tomori. Sul gol di Leao, però, è fuori posizione.

Determinante sul tentativo ravvicinato di Tomori. Sul gol di Leao, però, è fuori posizione. Van der Brempt 5.5: Avvio intraprendente, con personalità sulla corsia. Alla distanza, perde un po’ di precisione e rischia un po’ troppo con alcuni interventi. ( 26′ st Valle 6: Entra con ordine)

Avvio intraprendente, con personalità sulla corsia. Alla distanza, perde un po’ di precisione e rischia un po’ troppo con alcuni interventi. ( Entra con ordine) Sergi Roberto 5.5: Ha sul piede la chance del possibile raddoppio, ma manca di lucidità sotto porta.

Ha sul piede la chance del possibile raddoppio, ma manca di lucidità sotto porta. Caqueret 6: Si muove molto. Non brilla, ma il suo lavoro è prezioso. (33′ st Rodriguez ng)

