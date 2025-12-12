Milan-Como a Perth, per la Lega Calcio non è finita: Simonelli all’attacco, ecco chi e quando decide

Il presidente smentisce le voci sul tramonto definitivo dell’idea di portare la serie A in Australia e attacca la Confederazione asiatica: “Avete visto la nostra Supercoppa in Arabia?”

La Lega Calcio non si arrende, vuole ancora portare Milan-Como a Perth nonostante le condizioni impossibili poste dalla Afc, la Confederazione Asiatica a cui Football Australia appartiene: il presidente Ezio Simonelli ha annunciato che si appellerà alla Fifa, rivelando anche quale sia il termine ultimo per decidere.

Milan-Como a Perth, la Lega Calcio ci crede ancora

L’idea di giocare Milan-Como a Perth non è ancora tramontata nella testa dei dirigenti della Lega Calcio. Lo ha chiarito il presidente della Serie A Ezio Simonelli, che nell’assemblea dei club di oggi ha smentito che il progetto di portare il campionato italiano in Australia sia ormai fallito. “Ho letto cose non corrette in questi giorni – ha detto Simonelli rispondendo a chi gli chiedeva di commentare le ultime voci sulla vicenda – . Non è un’ipotesi tramontata, ma in itinere: abbiamo avuto tanti pareri favorevoli, tra cui dall’Asia”.

L’iniziativa, infatti, pareva ormai fallita per le due condizioni poste dall’Afc, la Confederazione Asiatica di cui Football Australia fa parte. Ovvero: a) utilizzare arbitri appartenenti alla Afc (e quindi non italiani); b) non pubblicizzare la gara come un match di serie A.

La risposta di Simonelli alle condizioni di Afc

“Sono due condizioni talmente impraticabili da non potersi considerare valide, non le reputiamo accettabili”, ha dichiarato Simonelli, aggiungendo che la Lega Calcio ha chiesto alla Fifa di intervenire. “È impossibile andare a giocare una partita di campionato italiano senza definirla come tale. Come pure andare a giocare in Australia senza arbitri italiani”, ha poi aggiunto Simonelli, appellandosi direttamente alla Afc. “Cara Confederazione Asiatica, ti sei accorta che a breve andremo in Arabia Saudita, nel territorio asiatico, a giocare una competizione, la Supercoppa italiana, con arbitri italiani?”

Chi e quando decide

Sarà dunque la Fifa a dover decidere. “Vedrò Infantino a Doha a giorni, poi se la Fifa dirà che la partita non s’ha da fare ne prenderemo atto”, ha poi annunciato Simonelli. “Non mi sbilancio, ma il percorso è ancora attivo”, ha concluso il presidente della Lega Calcio. Ma quando arriverà la decisione di Infantino? Simonelli ha precisato che il suo è fissato a Doha, in Qatar, il 17 dicembre. “Il 18 avremo chiaro se ci sarà un orientamento favorevole”, ha poi precisato il presidente della Lega.