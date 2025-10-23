Milan-Como a Perth a forte rischio: il piano per sabotare la trasferta, duro schiaffo alla Lega Serie A

Dopo la cancellazione di Villarreal-Barcellona a Miami, rischia seriamente di saltare anche Milan-Como in Australia: la Lega non demorde, ma è destinata a subire una sconfitta

E, ora, bisognerà trovare uno stadio italiano per Milan-Como. Già, come rimbalza dall’Inghilterra, la trasferta a Perth – causa indisponibilità di San Siro – è a fortissimo rischio. L’annullamento di Villarreal-Barcellona a Miami ha fatto da apripista: la Lega Serie A si accinge a incassare un duro schiaffo, perché ci sarebbe un piano ben preciso per far saltare l’organizzazione della partita di campionato in Australia.

Milan-Como come Villarreal-Barcellona: niente trasferta

Dopo il clamoroso passo indietro della Liga (ma Javier Tebas ci riproverà), che aveva annunciato in pompa magna che la sfida del 20 dicembre tra Villarreal e Barcellona si sarebbe disputata a Miami, negli Stati Uniti, anche Milan-Como, in programma a febbraio 2026, potrebbe non giocarsi all’estero.

Già, la bomba è sganciata dall’autorevole quotidiano britannico The Guardian, secondo cui i piani della Lega Serie A rischiano seriamente di andare in fumo.

Il piano per sabotare la trasferta a Perth

Per la Lega la trasferta in Australia è considerata un’occasione d’oro per promuovere il calcio italiano (in crisi) all’estero. Nonostante in tanti – da Rabiot allo stesso Allegri oggi nella conferenza stampa della vigilia del match col Pisa – abbiano già storto il naso, l’associazione che gestisce il massimo campionato italiano non ha intenzione di fare retromarcia.

Ma, a quanto pare, esisterebbe un piano ben preciso per porre fine alla questione. Milan-Como a Perth non s’ha da fare. Come noto, la Uefa ha concesso l’ok in via eccezionale tanto alla Liga quanto alla Serie A. Ma il sì definitivo deve passare attraverso il placet della Confederazione calcistica asiatica, della Federazione australiana e della Fifa. Ecco, l’AFC starebbe subendo “pressioni esterne” affinché non dia l’autorizzazione alla partita.

Le posizioni di Fifa e Uefa

La Fifa non si è ancora espresso in merito alla cancellazione del match, ma la posizione di Gianni Infantino è piuttosto chiara. Già, per il presidente del maggior organo di governo del calcio mondiale la promozione di partite di campionato in altri continenti rappresenta un “grosso rischio”.

E la stessa Uefa – sottolinea il Guardian – sarebbe ben contenta se la trasferta dovesse saltare. In tal senso, le parole di Ceferin su Villarreal-Barcellona sono un manifesto del suo pensiero: “La Uefa accoglie con favore la decisione della Liga. La nostra posizione sulle partite dei campionati nazionali disputate all’estero resta chiara”. Insomma, tutti contenti – calciatori e tifosi (abbonati, ma non solo) in primis – a parte la Lega Serie A.