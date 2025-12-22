Milan-Como, niente più Australia: dopo la Supercoppa, altro schiaffo alla Lega, la rabbia dei tifosi. Quando si gioca

La sfida di serie A tra Milan e Como non si giocherà più a Perth: data l’indisponibilità del San Siro il giorno la gara si potrebbe giocare il 17 o il 24 febbraio. Ma i tifosi mettono sotto accusa la Lega

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una telenovela che si è conclusa con una figuraccia. Il match tra Milan e Como che si sarebbe dovuto giocare l’8 febbraio a Perth torna in Italia, con una data ancora da stabilire. Ma l’annuncio della Lega Serie A genera un’ondata di polemiche.

L’annuncio su Milan-Como

La decisione di non giocare più il match a Perth come era previsto da tempo arriva con una nota a sorpresa da parte della Lega: “Le onerose condizione aggiuntive imposta dalla AFC (Confederazione Asiatica di calcio) per autorizzare il match non potevano essere soddisfatte senza rischi finanziari per il governo della Western Australia e per la Lega Calcio Serie A”. Una situazione che sembra aver fatto arrabbiare i vertici della Lega che hanno definito le richieste come “inaccettabili” e con il presidente Simonelli che ha definito la situazione come: “Un’occasione persa nel progetto di crescita del calcio italiano e livello internazione”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando si gioca Milan-Como

Mesi di organizzazione svaniscono in un pomeriggio dopo l’annuncio della Lega che non si giocherà più a Perth. Ma resta ovviamente la domanda principale: quando e dove si gioca il match tra Milan e Como? Resta l’impedimento dell’8 febbraio con lo stadio San Siro impegnato per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina (in programma venerdì 6). La data più probabile in questo momento è quella di mercoledì 17 febbraio sempre nello stadio milanese ma ci potrebbe essere un nuovo ostacolo nel caso la struttura dovesse essere impegnata dall’Inter per la Champions League (ipotesi poco probabile e plausibile solo se i nerazzurri chiudono il girone tra il 17esimo e la 24esima posizione), in questo caso si rischia di slittare al 24 febbraio.

La figuraccia della Lega

La Supercoppa italiana giocata a Riyadh aveva già convinto poco i tifosi italiani. Negli ultimi giorni era diventato virale la reazione di un tifoso saudita che vestito di tutto punto con i colori dell’Inter esultava al rigore sbagliato da Bastoni. Stadi vuoti e tifo “finto” erano le accuse arrivate ai vertici della Lega che proprio alla vigilia della sfida finale tra Napoli e Bologna devono fare i conti con una nuova ondata di accuse e di critiche. Il giornalista Fabrizio Biasin non usa mezze misure: “Il nostro calcio – dice con ironia – continua ad avere un leggerissimo problema di credibilità”. I tifosi si spingono ancora più avanti: “La figura imbarazzante di De Siervo e Simonelli deve portare alle dimissioni”. E ancora: “Dimissioni in blocco dei vertici della Lega Calcio per una gestione a dir poco grottesca della situazione”. Mentre c’è chi punta sull’ironia: “Continuano a spostare Milan-Como per evitare la pirateria”.