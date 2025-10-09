Milan-Como a Perth, Rabiot non sei solo: bufera anche su Villarreal-Barcellona a Miami, lo sfogo di De Jong

Per la prima volta una partita del campionato spagnolo si disputerà negli Stati Uniti. Il numero uno della Liga Tebas esulta, ma scoppia la protesta: "Non è giusto"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Milan-Como a Perth, in Australia. Villarreal-Barcellona a Miami, negli Stati Uniti. I campionati europei traslocano, i tifosi (soprattutto gli abbonati) sono sul piede di guerra e i calciatori non ne possono più di calendari ingolfati e trasferte impossibili. Ieri il duro sfogo di Rabiot con tanto di replica stizzita da parte dell’ad della Serie A De Siervo, oggi quello di De Jong, centrocampista olandese dei blaugrana.

Milan-Como a Perth, botta e risposta Rabiot-De Siervo

Tornato da poco nella massima serie italiana dopo la violenta rissa con Rowe che gli è costato il posto al Marsiglia di De Zerbi, Rabiot si è messo subito in evidenza dentro e fuori dal campo. Il Milan sta attingendo all’esperienza e alla personalità del francese, che a ‘Le Figaro’ ha definito “completamente folle” la decisione di far disputare a Perth la sfida di campionato contro il Como a causa dell’indisponibilità di San Siro per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. L’ok della Uefa rende possibile la trasferta in Australia.

Altrettanto dura è stata la replica di De Servio: “Forse dimentica che è pagato milioni di euro per svolgere un’attività, ossia giocare a calcio. Dovrebbe avere maggiore rispetto dei soldi che guadagna e anche del suo datore di lavoro che spinge per disputare questa partita all’estero”. Milan e Como dovrebbero giocare a Perth domenica 8 febbraio 2026.

Anche la Liga emigra: Villarreal-Barcellona a Miami

Nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio ufficiale che la partita tra Villarreal e Barcellona, valevole per la 17a giornata del campionato spagnolo e in programma il 20 dicembre, si giocherà all’Hard Rock Stadium di Miami, Florida. Il numero uno della Liga, Javier Tebas, parla in toni trionfalistici: “Con questa partita compiamo un passo storico che eleva LaLiga e il calcio spagnolo a un nuovo livello”.

Il Sottomarino Giallo ha già annunciato che gli abbonati potranno viaggiare gratuitamente per assistere all’incontro, mentre coloro che sceglieranno di non recarsi negli Stati Uniti potranno beneficiare di uno sconto del 30% sul prezzo dell’abbonamento.

Ma è bufera anche in Spagna: lo sfogo di De Jong

Proprio come Rabiot, anche Frank De Jong ha alzato la voce. Dal ritiro dell’Olanda, il centrocampista del Barcellona non ricorre certo a giri di parole: “Non sono d’accordo, l’idea di giocare lì non mi piace”.

E si ritrova perfettamente in linea con quanto affermato dal collega del Mila, che ha evidenziato come i calendari intasati e i continui viaggi in giro per il mondo espongano i calciatori a rischi per la salute. “Capisco che i club saranno pagati, ma non lo trovo giusto per noi giocatori. Perché giocare una partita di campionato a Miami?”.