Milan-Como si giocherà a San Siro, ecco la data dopo il flop dell'ipotesi Perth

Il presidente di Lega Simonelli chiude il tormentone sulla partita inizialmente fissata in Australia, in campo al Meazza probabilmente il 17 febbraio

Si sarebbe dovuta giocare all’Optus Stadium di Perth, in Australia, il prossimo 8 febbraio, a oltre 13mila chilometri di distanza da San Siro, che in quei giorni ospiterà la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, ma alla fine Milan-Como, la partita della discordia e delle polemiche, si giocherà regolarmente al Meazza. E spunta anche la data.

L’intervento di Simonelli

Dopo la figuraccia della scorsa settimana con un dietrofront clamoroso in pochi giorni (“Milan-Como si gioca a Perth con un arbitro asiatico, Collina ci ha fornito ampie garanzie“, e poi la retromarcia a a fronte di “un’escalation di ulteriori e inaccettabili richieste sopraggiunte nelle ultime ore da parte dell’AFC nei confronti della Federazione Australiana e di conseguenza del Governo della Western Australia e della Lega Calcio Serie A”) il presidente di Lega Ezio Simonelli ha fatto chiarezza intervenendo a “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1,

La data di Milan-Como

Simonelli ha confermato che il derby lombardo di campionato non sarà più disputato a Perth e ha illustrato le novità. “Il Milan è uscito dalla Coppa Italia e la gara sarà piazzata il prima possibile, in uno dei mercoledì in cui San Siro sarà libero dalla Champions dell’Inter”. Ovvero probabilmente il 17 o il 24 febbraio.

Il recupero della partita che non si può giocare nella data fissata dal calendario perché lo stadio sarà impegnato per la cerimonia inaugurale dei Giochi invernali, deve essere recuperato in una giornata infrasettimanale: non ci sono weekend disponibili. Si giocherà al Meazza nella prima data disponibile. La prima ipotesi, la più probabile, porta a mercoledì 17 febbraio. Se quel giorno l’Inter fosse impegnata in casa nel playoff di Champions, sarebbe necessario slittare di sette giorni, al 24 febbraio.