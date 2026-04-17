Milan, ha solo 17 anni ma vale già 4,5 milioni: Christian Comotto cambia la strategia di Allegri

Comotto sorprende in Serie B: +80% di valore e crescita costante allo Spezia. Il Milan prende una decisione chiara sul suo futuro

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

Massimiliano Allegri crede in lui: dovesse restare alla guida del Milan anche nella stagione 2026/27 è sicuro che Christian Comotto farà parte del nuovo sorso rossonero. Nessun altro prestito dopo quello allo Spezia.

Il Milan ha preso una direzione chiara su Comotto. Dopo la crescita accelerata in Serie B con i liguri, il club rossonero è pronto a puntare su di lui senza passaggi intermedi.

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Classe 2008, tra i più giovani del campionato, Comotto è uno dei profili che più stanno sorprendendo in cadetteria con la maglia dello Spezia. I numeri confermano la sensazione: il suo valore è cresciuto dell’80% in pochi mesi, attirando sempre più attenzione anche ai piani alti di Milanello.

Il suo è anche un percorso che porta con sé una tradizione familiare importante: è infatti figlio d’arte, suo padre è Gianluca Comotto, ex difensore di Fiorentina e Torino. Un’eredità che sembra riflettersi nella sua maturità precoce e nella rapidità con cui si sta adattando al calcio professionistico.

La crescita di Comotto in Serie B: fiducia e spazio allo Spezia

Il percorso di Comotto in Serie B è stato graduale ma continuo. Lo Spezia gli ha concesso spazio crescente, permettendogli di entrare stabilmente nelle rotazioni e di misurarsi con l’intensità di un campionato competitivo e fisico.

Il salto dal settore giovanile al professionismo sta avvenendo in modo naturale: il giovane centrocampista sta dimostrando personalità, ordine tattico e capacità di adattamento, elementi fondamentali per reggere il ritmo della categoria.

+80% di valore: il dato che certifica l’exploit

La crescita del giocatore trova conferma anche nei numeri. Secondo le stime di Transfermarkt, il valore di mercato di Comotto è aumentato dell’80%, arrivando a circa 4,5 milioni di euro.

Un dato che lo inserisce tra i giovani con la crescita più rapida dell’intera Serie B, considerando anche la rarità di giocatori nati nel 2008 con un impatto già concreto nel campionato.

Classe 2008, già protagonista tra i professionisti

La presenza di un giocatore così giovane con continuità in Serie B rappresenta ancora un’eccezione. Il campionato cadetto, per struttura e intensità, tende a privilegiare esperienza e solidità, rendendo ancora più significativo il percorso del centrocampista rossonero.

Comotto si sta quindi ritagliando un ruolo sempre più visibile tra i talenti emergenti del calcio italiano, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.

Il Milan osserva e decide: stop ai prestiti

Con il Milan ha già disputato la tournée estiva nel 2025, il percorso del centrocampista è monitorato con attenzione: i prossimi mesi saranno importanti per definire la sua evoluzione e il suo posizionamento futuro all’interno del progetto del Milan.

Comotto sta consolidando la sua posizione tra i talenti più promettenti della nuova generazione italiana. Continuità, adattamento e crescita progressiva sono i fattori che stanno caratterizzando il suo percorso.

Un nome che, giornata dopo giornata, sta entrando sempre più stabilmente nel radar del calcio italiano.