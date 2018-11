Milan, comunicato sulle condizioni di Romagnoli

Emergenza totale per Gennaro Gattuso che al rientro dopo la sosta si troverà a dover giocare con un solo difensore disponibile.

Essendo out Musacchio, Caldara e, appunto, Romagnoli, il tecnico rossonero potrà contare esclusivamente su Zapata, difficile pensare a un impiego di Simic, che non ha mai giocato con il Milan. Più probabile che venga arretrato Kessie, come capita spesso con la Costa d'Avorio.

Proprio sulle condizioni di Alessio Romagnoli il club rossonero ha diffuso un comunicato: "Alessio Romagnoli ha sostenuto questa mattina gli esami clinici effettuati dallo staff medico del Club, che hanno evidenziato una lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio sinistro, subita ieri, venerdì 15 novembre, durante l'allenamento con la Nazionale. Il difensore rossonero sosterrà un nuovo controllo clinico-strumentale tra 10 giorni".

SPORTAL.IT | 17-11-2018 15:30