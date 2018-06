Milan, con gli americani si cambia in panchina: il nome è clamoroso

In casa Milan sono giorni decisivi per il futuro societario.

Nella giornata di venerdì, il numero uno della proprietà cinese Yonghong Li non ha versato come d’accordo i 32 milioni di euro utili per la ricapitalizzazione: adesso scatta l’intervento di Eliott che il prossimo 9 luglio potrebbe arrivare anche prendersi tutto il Milan.

La guida di Eliott sarebbe limitate nel tempo: il fondo americano è già alla ricerca di nuovi compratori interessati a rilevare il club rossonero e nelle ultime ore la famigila Ricketts, proprietaria anche dei Chicago Cubs, è uscita allo scoperto con un comunicato ufficiale annunciando la volontà di rilevare il pacchetto di maggioranza del Milan.

"La famiglia Ricketts (non solo Tom) è interessata ad acquisire uno stakeholder di controllo nell'AC Milan – si legge nella nota diffusa dalla ricca famiglia americana -. Mentre Tom è la persona di riferimento, l'intera famiglia e le intere risorse finanziarie della famiglia sono coinvolte in questa vicenda, proprio come la proprietà dei Cubs. La famiglia Ricketts ha portato un campionato ai Chicago Cubs attraverso investimenti a lungo termine ed essere stati grandi amministratori del club. Porterebbero lo stesso approccio al Milan. (Non ci sarebbero modifiche rapide ma investimenti a lungo termine per assicurare un successo duraturo)".

Se i Ricketts riuscissero ad acquisire in tempi brevi il Milan, potrebbero esserci anche delle clamorose novità tecniche già in questa estate: secondo quanto riporta Premium Sport, gli americano avrebbero già contattato Antonio Conte che potrebbe subentrare da subito in panchina a Gennaro Gattuso.

Da Conte potrebbe quindi partire la nuova era americana in casa Milan: prima però bisognerà attendere la sentenza della Uefa in merito al Fair Play Finanziario. I rossoneri rischiano di non poter partecipare alla Europa League nella prossima stagione.

SPORTAL.IT | 23-06-2018 10:30