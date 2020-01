Milan, con il nuovo modulo 'salta' un attaccante

Dopo l’incontro tenutosi nel pomeriggio tra i vertici della dirigenza del Milan e Suso, la società ha deciso di cedere il giocatore. L’esterno, contestato duramente dai tifosi dopo le prestazioni sicueramente non esaltanti, non rientra nel 4-4-2 che con ogni probabilità verrà strutturato da Stefano Pioli.

Il tecnico sembrava orientato a proseguire sulla strada del 4-3-3 ma le ottime risposte di Zlatan Ibrahimovic lo hanno convinto della sua tenuta e lo svedese sarà affiancato da Leao. Il nuovo modulo, dunque, esclude Suso che in estate è stato cercato anche dal Siviglia.

Ora, sull’esterno c’è in forte pressing la Roma che, dopo aver perso Zaniolo, vorrebbe puntare su di lui. Ai giallorossi è stato accostato anche Politano dell’Inter ma secondo diverse indiscrezioni il tecnico Fonseca vorrebbe proprio il giocatore rossonero.

Nonostante il giocatore sia reduce da un periodo decisamente negativo, le pretendenti non mancano: oltre ai capitolini ci sarebbero Lipsia, Valencia e diversi club inglesi. Mino Raiola è al lavoro per trovare la miglior soluzione per il suo assistito.

In occasione del suo unico gol in questa stagione (nel match casalingo contro la Spal, su punizione), Pioli si era espresso così: “Suso è un giocatore di grande qualità – aveva affermato a ‘Sky Sport’ il tecnico rossonero -. Sono contento di allenare un giocatore dalle caratteristiche come le sue. E dobbiamo iniziare a ragionare da squadra, le sconfitte non arrivano mai per colpa di un solo giocatore”. Anche Giampaolo apprezzava molto il numero 8 e il mancato trasferimento estivo, oltre alle richieste troppo alte da parte di Boban, è da attribuire anche a lui, che aveva espressamente chiesto alla società di non cederlo.

13-01-2020