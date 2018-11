Milan, con la Lazio c'è da sfatare il tabù delle big

È uno spareggio per la Champions, è soprattutto uno scontro diretto da vincere. Finalmente. Non solo per il Milan, anche per la Lazio. Due squadre che nei confronti che contano spesso e volentieri steccano. Rossoneri e biancocelesti hanno nei big match il loro tallone d’Achille, almeno negli ultimissimi anni.

I PRECEDENTI – Gattuso ha battuto solo la Roma quest’anno, una grande dal blasone e dalla classifica in vertiginosa picchiata. Ha invece perso contro Inter, Napoli e Juventus e anche lo scorso anno al massimo ha raccolto qualche pareggino di prestigio, senza mai piazzare il grande colpo. Non va meglio a Inzaghi, che con la Lazio nelle grandi sfide ha quasi sempre steccato. È accaduto con Napoli, Juve, nel derby, con l’Inter. Un poker di sconfitte pesanti, in qualche caso addirittura rovinose. Tante che, in sede di presentazione della partita, l’allenatore biancoceleste ha dovuto tirar fuori per l’ennesima volta la vittoria in Supercoppa dell’estate scorsa e la vittoria in casa della Juve datata ormai più di un anno fa.

LE SCELTE DI GATTUSO – Per spezzare l’incantesimo il tecnico rossonero non potrà contare su Higuain, che alla Lazio storicamente ha sempre segnato tanti gol (anche se una volta, col Napoli, sbagliò un rigore costato la Champions). In attesa di Ibra, sarà Cutrone a guidare l’attacco dei rossoneri, con Suso e Calhanoglu a supporto. A centrocampo, assente Biglia, spazio a Kessie e Bakayoko, con Calabria e Laxalt a fare la spola sulle corsie laterali e il terzetto Abate, Zapata, Rodriguez davanti a Donnarumma. Un Milan in emergenza, proprio nella sfida più importante. Mentre nella Lazio l’unico indisponibile è Leiva e Immobile è pronto a ricomporre il tandem vincente con Luis Alberto. La sfida tra grandi che non vincono i big match è lanciata.

