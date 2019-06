Milan, Giampaolo ha deciso: tagliato un big

Nel nuovo Milan di Marco Giampaolo non c’è spazio per Suso. L’esterno spagnolo è reduce da una stagione di più bassi che alti, e verrà ceduto sia per motivi tecnici e contrattuali che per ragioni di bilancio.

Lo spagnolo classe 1993, non è infatti contemplato nel modulo base di Giampaolo, il 4-3-1-2: il tecnico abruzzese non utilizza spesso gli esterni offensivi e l’iberico non si è mai adattato al ruolo di trequartista. Nelle scorse settimane era stata avviata una trattativa per il rinnovo del contratto in modo da togliere la scomoda clausola di rescissione da 40 milioni di euro, ma ogni discorso è stato congelato dopo il brusco addio di Leonardo.

Secondo il Corriere dello Sport l’Atletico Madrid avrebbe già effettuato un sondaggio e starebbe per tornare all’assalto del giocatore: i colchoneros potrebbero essere disposti a pagare l’intera somma della clausola per fare felice Simeone, che stima da sempre il numero 8 rossonero.

Sul fronte direttore sportivo, c’è da registrare la fumata nera per Igli Tare. Il dirigente della Lazio secondo quanto riporta il Corriere della Sera ha rifiutato le avances del Milan e accetterà la proposta di rinnovo di Claudio Lotito, che dopo Simone Inzaghi blinderà quindi anche il manager albanese, uomo cardine del progetto biancoceleste.

Tare guadagnerà un milione e mezzo l’anno fino al 2022. Il Milan si guarda intorno alla ricerca di alternative: le piste più calde portano a Giovanni Sartori, Carlo Osti, Frederic Massara. Maldini e Gazidis contano di chiudere nei prossimi giorni, quando verrà ufficializzato anche Giampaolo e si comincerà a programmare ufficialmente la prossima stagione.

SPORTAL.IT | 09-06-2019 11:05