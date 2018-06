Mateo Musacchio è arrivato al Milan dal Villarreal l’estate scorsa per 18 milioni di euro.

Ma sia con Montella che con Gattuso il difensore argentino non ha mai convinto in rossonero e per lui potrebbe essere arrivata l’ora di salutare Milanello.

Secondo quanto riporta Tuttosport, il Siviglia sarebbe interessato al centrale classe 1990 vista anche la partenza di Lenglet in direzione Barcellona.

Da Casa Milan fanno sapere che la valutazione è di 15 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 09-06-2018 16:35