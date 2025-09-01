Milan, con Odogu e De Winter polverizzato il tesoretto di Thiaw: per i tifosi si poteva arrivare a Leoni 

L’addio del tedesco ha finanziato l’acquisto di due difensori, ma con la stessa cifra i rossoneri avrebbero potuto anticipare il Liverpool per il talento ex Parma

Fa discutere in casa Milan il colpo a sorpresa dell’ultimo giorno di mercato, il 19enne difensore del Wolfsburg David Odogu, acquistato per 10 milioni di euro: un’operazione che, insieme a quella per Koni De Winter, esaurisce il tesoretto guadagnato con la cessione di Malick Thiaw. Per i tifosi andava speso su Giovanni Leoni.

Milan, Odogu acquisto a sorpresa per la difesa

Un acquisto a sorpresa, prospettico, di quelli che piacciono al proprietario Gerri Cardinale e all’a.d. Giorgio Furlani: corrisponde a queste caratteristiche David Odogu, giovanissimo centrale difensivo che il Milan ha prelevato oggi dal Wolfsburg. Il club rossonero ha deciso di investire il maniera importante sul talento tedesco di origine nigeriana, acquistando il suo cartellino per 10 milioni di euro: una somma enorme se si pensa che Odogu vanta appena 3 presenze in Bundesliga.

Esaurito il “tesoretto Thiaw”

Con questa operazione, di fatto, il Milan ha esaurito il “tesoretto” messo da parte con la cessione di Malick Thiaw, difensore che nello scorso agosto è stato ceduto per 35 milioni di euro al Newcastle (più altri 5 di bonus): immediatamente dopo l’addio di Thiaw, infatti, il club rossonero è andato a prendere Koni De Winter dal Genoa, sborsando 25 milioni di euro per il suo cartellino.

Il Milan, quindi, ha investito i 35 milioni derivanti dalla cessione di Thiaw per due difensori che però, al momento, non sembrano in grado di avere subito un impatto positivo sulla squadra di Massimiliano Allegri: De Winter è rimasto in panchina nelle prime due uscite stagionali dei rossoneri, mentre il curriculum di Odogu fa pensare che difficilmente il tedesco sarà immediatamente titolare nel Milan.

I tifosi volevano Leoni

La scelta del club fa discutere i tifosi, secondo cui il Milan avrebbe dovuto investire meglio il “tesoretto Thiaw”: secondo i milanisti, con i proventi della vendita del tedesco Igli Tare avrebbe dovuto provare a prendere Giovanni Leoni, talento difensivo che il Parma ha poi venduto al Liverpool per 31 milioni di euro più 4 di bonus. “Abbiamo preso De Winter 24 ore dopo l’addio di Thiaw e oggi ci presentiamo con uno che ha fatto 3 presenze in prima squadra: ma davvero non si poteva prendere Leoni?”, domanda Max su X. “35 milioni per Odogu e De Winter sì, 31 per Leoni no: basta, vi prego, liberate il Milan”, si sfoga Luchino. “Con 30 milioni ti prendi Solet che vale 10 Leoni”, scrive Vice, che cambia obiettivo di mercato ma non la sostanza della critica al Milan.

“Non ci credo che abbiamo speso 10 milioni per uno sconosciuto con 3 gare giocate. Su Transfermarkt vale 1,5 milioni”, scrive Domenico di Odogu. “Ne hanno presi 2 al posto di 1, questo è quello che conta nel circo di Furlani”, attacca Giovanni. Stesso punto di vista per Mefisto: “Con i soldi di De Winter e Odogu prendevi Leoni, purtroppo però il Milan avrebbe potuto fare solo una plusvalenza invece che due”, scrive il tifoso.