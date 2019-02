Milan, con Piatek e Paquetà meglio del Psg

Solitamente il mercato di gennaio non regala grandi emozioni a livello di colpi, più che altro a livello quantitativo. Si tratta per la maggior parte di un mercato per sistemare qualche reparto falcidiato da infortuni o per sfoltire una rosa troppo ampia. Nonostante ciò però sarebbe ingiusto sminuire il primato del Milan, che si è guadagnato senza dubbio la palma di “Re del mercato di gennaio 2019”. Già, perché nessuno ha speso quanto i rossoneri.

La classifica – In questa speciale classifica il club meneghino è primo con settanta milioni (dovuti agli arrivi di Piatek e Paquetà, entrambi costati al Milan trentacinque milioni di euro). I numeri dicono che si è investito anche più di una delle big d’Europa che solitamente ha meno problemi a mettere mano alla cassa, ovvero il Paris Saint-Germain, che ha preso solo (si fa per dire) Paredes dallo Zenit San Pietroburgo, pagandolo 45 milioni di euro (sarebbe stato diverso il discorso naturalmente se si fosse concretizzato il passaggio al club transalpino del calciatore del Napoli Allan, che però alla fine è rimasto alla corte di Carlo Ancelotti all’ombra del Vesuvio).

Il podio – Chi si è piazzato sul podio della classifica dei club più spendaccioni in inverno? Un club inglese e non di quelli di prima fascia, ovvero il Bournemouth (35 milioni per Solanke e Mepham). Chiudono la top 5 il Newcastle (Almiron 24, Barreca 1) e il Lipsia (Haidara 19). Adesso dunque per Gennaro Gattuso c’è da portare i rossoneri in Champions League, traguardo che porterebbe nelle casse molti milioni che la società ha dimostrato di non aver paura di spendere quando si tratta di rinforzarsi sul mercato.

