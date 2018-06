Milan, contatti per un giocatore dello Sporting Lisbona

Gattuso e Mirabelli sono volati in Russia per seguire da vicino alcuni giocatori nel mirino del Milan per il mercato estivo.

Tra questi c’è anche il nome di Gelson Martins. L’ala destra del Portogallo ha comunicato allo Sporting Lisbona di voler lasciare il club e di volersi trasferire in una nuova squadra nella prossima stagione.

La valutazione è alta: 30 milioni di euro. I rossoneri proveranno a fare un tentativo ma, se non si riuscisse a trovare un accordo, è pronto il piano B: Cristian Pavon, trequartista argentino del Boca Juniors.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 17:55