Milan, Cardinale e Ibrahimovic contestati: “Allegri e Tare, unici uomini veri”. Il retroscena sulla spaccatura nel club

I tifosi contestano la scelta di mettere Zlatan Ibrahimovic alla guida del clan e, dopo quella su Furlani, arriva una nuova petizione. “Solo Tare ha esultato al gol”, l’indiscrezione che scada gli animi

Le scelte sono prese. Il Milan ha firmato la rivoluzione del “black monday”, quella che con un comunicato ha sancito l’addio (ma sarebbe meglio chiamarla epurazione) di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri. Tutti via con un colpo di penna da parte di Gerry Cardinale che ha deciso di prendere in mano le redini del club con l’aiuto di uno Zlatan Ibrahimovic che ora sembra diventare plenipotenziario. Ma i tifosi rossoneri non ci stanno e fanno sentire tutto il proprio malcontento.

La contestazione a San Siro

E’ il momento della rabbia, i tifosi del Milan alzano la voce. Lo hanno fatto nel corso delle ultime settimane e lo stanno facendo a maggior ragione in questi giorni dopo la grande delusione di non aver centrato la qualificazione in Champions League. Se sui social, la rabbia dei fan del Diavolo era emersa sin dal 90’ del match con il Cagliari, ora diventa tangibile anche all’esterno dello stadio San Siro dove sono apparsi degli striscioni eloquenti: “Allegri e Tare unici uomini veri. Ibra male assoluto”, si legge in una scritta che porta la firma dell’Old Clan. E ancora: “Giocatori e società, tutti colpevoli!”.

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La petizione dei tifosi contro Ibra

Dalle parole ai fatti, i tifosi del Milan non hanno nessuna intenzione di assistere a questo momento del club senza provare a intervenire e a far sentire la propria voce. Qualche settimana fa la contestazione nei confronti di Giorgio Furlani ha fatto il giro del web, ora i fan rossoneri si scagliano apertamente contro Zlatan Ibrahimovic lanciando una nuova petizione per chiedere la rimozione dell’ex giocatore svedese dal management del club. La mossa che ha posto l’ex attaccante al centro del nuovo progetto non è piaciuta alla base rossonera, che anzi lo giudica come uno dei principali colpevoli della mancata qualificazione in Champions e lo accusa di essere disinteressato alle sorti della squadra.

“Solo Tare ha esultato”: l’ultimo retroscena

Il Milan ha vissuto per mesi una situazione di spaccatura all’interno del club. Da tempo si parlava di una società divisa in due blocchi, da una parte Tare e Allegri e dall’altra Furlani e Moncada. Di mezzo la posizione quasi impalpabile di Cardinale e Ibrahimovic. Una situazione che secondo l’edizione odierna del Corriere della Sera nella sua edizione milanese si arricchisce di un nuovo retroscena. La giornalista Monica Colombo riporta infatti di una mancata esultanza dopo il gol del vantaggio di Saelemaekers contro il Cagliari: “Raccontano che solo Igli Tare sia scattato in piedi a festeggiare il vantaggio del Milan. Gli altri dirigenti sono rimasti impassibili, quasi infastiditi per la piega che la serata stava prendendo: sarebbe stato impossibile con un risultato del genere allontanare l’allenatore e il ds nonostante il senior advisor di Redbird, Zlatan Ibrahimovic, non sopportasse nessuno dei due”.