Milan: Conti potrebbe partire a Gennaio

Andrea Conti è finito ai margini del progetto rossonero. In Europa League soltanto 112 minuti giocati, mentre in campionato nessuna presenza. La buona stagione fin qui dispuitata da Calabria, sta mettendo in difficoltà l’ex atalantino che ha recuperato del tutto dai suoi problemi fisici che lo hanno spesso frenato in questa sua avventura in rossonero.

Conti vuole spazio, Pioli, non può assicurarglielo anche grazie all’esplosione di altri talenti della rosa rossonera come Diogo Dalot e Pierre Kalulu.

Ecco che quindi il difensore rossonero sta valutando l’ipotesi di poter partire a Gennaio, magari in prestito fino a Giugno, per rimettersi in gioco, rimettersi in moto e tornare protagonista, anche lontano dal Milan. Due idee da prendere in considerazione sono la Fiorentina e il Genoa.

Il ds Daniele Pradè voleva portarlo in viola già la scorsa estate, ora ci pensa per sostituire il partente Lirola. Anche il Genoa, alla ricerca di un terzino destro da regalare a Davide Ballardini, ha manifestato un forte interesse. All’apertura del mercato, quello di Conti sarà sicuramente un nome chiacchierato.

OMNISPORT | 30-12-2020 11:16